裸机服务器的主要优势基于最终用户对硬件资源的访问权限。 此方法的优势包括：
由于裸机服务器可将性能和控制能力相结合，它在许多公司的基础架构组合中都发挥着重要作用。
术语"裸机服务器"和"专用服务器"有时可以互换使用，裸机服务器实际上是专用服务。 尽管很相似，但它们并不是同义词。 二者的区别不在于服务器本身，更多的是提供商交付它们的方式。
一直以来，专用服务器一直与长供应时间、按月或按年计费增量、低端甚至过时的硬件有关。
作为对专用服务器和托管相关的这些负面因素的回应，裸机服务器的概念诞生了。 专门提供裸机服务器的提供商提供非常类似于云服务模型的专用硬件，可将配置时间缩短至几小时甚至几分钟，硬件涵盖从价格实惠到最顶尖的组件，包括图形处理器 (GPU)。 对于不需要这些特性的用户来说，专用服务器仍是一种低价备选方案。
如今，云服务的可用计算选项不仅仅是裸机服务器和云服务器。 容器正在成为 许多云原生应用的默认基础架构选项。 对于不希望管理操作系统或运行时环境的开发者来说，平台即服务 (PaaS) 产品在应用市场上占有重要地位。 无服务器计算也逐渐成为云纯化论者的首选模式。
但在评估专用或裸机服务器时，大多数用户仍然倾向于与虚拟服务器比较，对于大多数公司而言，选择标准随特定的应用或工作负载而定。 公司在其云环境中混合使用专用/裸机和虚拟化资源非常常见。
虚拟服务器属于更常见的云计算模式，因为它们可提供更高的资源密度、更快的配置速度，并且能根据需要快速自如地完成扩展。 但是，专用或裸机服务器非常适合少数主要用例，这类用例结合专用资源核心属性、更高的处理能力和更一致的磁盘与网络 I/O 性能：