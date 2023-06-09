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"裸机"是一种云服务，用户可利用此服务从云提供商那里租用单租户物理服务器。
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什么是裸机服务器？

专用服务器和裸机服务器都是一种云服务，用户可以向提供商租用实体机器，不与任何其他租户共享。

不同于基于虚拟机的传统云计算，裸机专用服务器不会预先安装管理器，允许用户完全控制其服务器基础架构。

借助专用服务器，用户可以获得对实体机器的完全控制，因此可以灵活选择自己的操作系统，避免共享基础架构的"嘈杂邻居"挑战，并可以微调硬件和软件以满足往往是数据密集型的特定工作负载需求。

虚拟服务器、网络存储连同裸机服务器都是云计算中基础架构即服务 (IaaS) 堆栈的基础组件。
裸机服务器的优势

裸机服务器的主要优势基于最终用户对硬件资源的访问权限。 此方法的优势包括：

  • 加强物理隔离，提供安全和监管优势

  • 增强处理能力

  • 完全控制软件栈

  • 磁盘和网络 I/O 性能更加一致

  • 避免"嘈杂邻居"现象，提高服务质量 (QoS)

由于裸机服务器可将性能和控制能力相结合，它在许多公司的基础架构组合中都发挥着重要作用。
裸机与专用服务器

术语"裸机服务器"和"专用服务器"有时可以互换使用，裸机服务器实际上是专用服务。 尽管很相似，但它们并不是同义词。 二者的区别不在于服务器本身，更多的是提供商交付它们的方式。

一直以来，专用服务器一直与长供应时间、按月或按年计费增量、低端甚至过时的硬件有关。

作为对专用服务器和托管相关的这些负面因素的回应，裸机服务器的概念诞生了。 专门提供裸机服务器的提供商提供非常类似于云服务模型的专用硬件，可将配置时间缩短至几小时甚至几分钟，硬件涵盖从价格实惠到最顶尖的组件，包括图形处理器 (GPU)。 对于不需要这些特性的用户来说，专用服务器仍是一种低价备选方案。
裸机服务器或专用服务器与虚拟服务器

如今，云服务的可用计算选项不仅仅是裸机服务器和云服务器。 容器正在成为 许多云原生应用的默认基础架构选项。 对于不希望管理操作系统或运行时环境的开发者来说，平台即服务 (PaaS) 产品在应用市场上占有重要地位。 无服务器计算也逐渐成为云纯化论者的首选模式。

但在评估专用或裸机服务器时，大多数用户仍然倾向于与虚拟服务器比较，对于大多数公司而言，选择标准随特定的应用或工作负载而定。 公司在其云环境中混合使用专用/裸机和虚拟化资源非常常见。

虚拟服务器属于更常见的云计算模式，因为它们可提供更高的资源密度、更快的配置速度，并且能根据需要快速自如地完成扩展。 但是，专用或裸机服务器非常适合少数主要用例，这类用例结合专用资源核心属性、更高的处理能力和更一致的磁盘与网络 I/O 性能：

  • 以性能为中心的应用和数据工作负载：对硬件资源的完全访问和控制权限，可确保裸机非常适合 HPC、大数据和高性能数据库等工作负载，以及游戏和金融工作负载。

  • 具有复杂安全性或合规性要求的应用：遍及全球的数据中心与物理资源的分离，可帮助许多组织采用云技术，同时满足复杂的安全性和合规性要求。

  • 大型稳态工作负载：对于 ERP、CRM 或 SCM 等具有一组相对稳定的持续资源需求的应用，也非常适合使用裸机。
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