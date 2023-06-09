术语"裸机服务器"和"专用服务器"有时可以互换使用，裸机服务器实际上是专用服务。 尽管很相似，但它们并不是同义词。 二者的区别不在于服务器本身，更多的是提供商交付它们的方式。

一直以来，专用服务器一直与长供应时间、按月或按年计费增量、低端甚至过时的硬件有关。

作为对专用服务器和托管相关的这些负面因素的回应，裸机服务器的概念诞生了。 专门提供裸机服务器的提供商提供非常类似于云服务模型的专用硬件，可将配置时间缩短至几小时甚至几分钟，硬件涵盖从价格实惠到最顶尖的组件，包括图形处理器 (GPU)。 对于不需要这些特性的用户来说，专用服务器仍是一种低价备选方案。