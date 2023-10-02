VMware 虚拟机管理程序

VMware 提供第 1 类和第 2 类虚拟机管理程序。第 1 类虚拟机管理程序包括：

ESXi 虚拟机管理程序。 VMware ESXi（Elastic Sky X Integrated）是针对数据中心服务器虚拟化的第 1 类（或裸机）虚拟机管理程序。ESXi 管理 VMware 虚拟机集合。





VMware ESXi（Elastic Sky X Integrated）是针对数据中心服务器虚拟化的第 1 类（或裸机）虚拟机管理程序。ESXi 管理 VMware 虚拟机集合。 VSphere 虚拟机管理程序。作为免费 vSphere 虚拟机管理程序的一部分，客户可以免费使用 VMware ESXi，这是一种基本的服务器虚拟化产品。拥有企业云环境的公司将授权使用 vSphere，这是一个更完整的系统，包括 VMware vCenter Server 的授权。这是一个单独的服务器，用于管理在物理主机上运行的 vSphere 环境。vSphere 可以在私有本地云环境中运行，也可以在托管云配置中运行。

VMware 还为台式机和笔记本电脑用户提供第 2 类虚拟机管理程序产品：

VMware Fusion： 这是该公司研发的适用于 MacOS 的产品，可让 Mac 用户运行多种访客操作系统。





这是该公司研发的适用于 MacOS 的产品，可让 Mac 用户运行多种访客操作系统。 Workstation： VMware 的 Linux 和 Windows 平台有两种版本：Pro（付费版本）和 Player（免费供个人使用）。专业版允许用户在一台电脑上运行多个操作系统，还可以像 Fusion 一样连接到 VMware vSphere。Workstation Player 仅支持单个访客操作系统。





VMware 的 Linux 和 Windows 平台有两种版本：Pro（付费版本）和 Player（免费供个人使用）。专业版允许用户在一台电脑上运行多个操作系统，还可以像 Fusion 一样连接到 VMware vSphere。Workstation Player 仅支持单个访客操作系统。 VirtualBox：在 Linux、Mac OS 和 Windows 操作系统上运行的第 2 类虚拟机管理程序。Oracle 在 2010 年收购 Sun Microsystems 时继承了该产品。

Hyper-V 虚拟机管理程序

Hyper-V 是 Microsoft 的虚拟机管理程序，专为在 Windows 系统上使用而设计。它于 2008 年作为 Windows Server 的一部分发布，这意味着客户需要安装整个 Windows 操作系统才能使用它。Microsoft 随后推出了名为 Hyper-V Server 的专用版本，该版本在 Windows Server Core 上运行。这使得管理员无需安装完整版本的 Windows Server 即可运行 Hyper-V。Hyper-V 也可在 Windows 客户端上使用。

Microsoft 将 Hyper-V 指定为第 1 类虚拟机管理程序，尽管它的运行方式与许多竞争对手不同。Hyper-V 安装在 Windows 上，但直接在物理硬件上运行，将自身插入主机操作系统之下。然后，所有访客操作系统都通过虚拟机管理程序运行，但主机操作系统可以对硬件进行特殊访问，从而获得性能优势。

Citrix 管理程序

XenServer 现在称为 Citrix Hypervisor，是支持 Linux 和 Windows 操作系统的商用第 1 类虚拟机管理程序。XenServer 诞生于 Xen 开源项目（ibm.com 外部链接）。

开源虚拟机管理程序

某些虚拟机管理程序（例如 KVM）来自开源项目。Red Hat 与开源社区的联系使 KVM 成为所有主要 OpenStack 和 Linux 虚拟化发行版的核心。

开源虚拟机管理程序也有免费配置。KVM 可单独下载，也可作为 oVirt 开源虚拟化解决方案的一部分下载，Red Hat 是该解决方案的长期支持商。

另一种是 Xen，它是一种开源的第 1 类虚拟机管理程序，可在 Intel 和 ARM 架构上运行。它最初是剑桥大学的一个项目，其团队随后通过创建 XenSource 将其商业化，2007 年 Citrix 收购了 XenSource。

2013 年，该开源项目成为 Linux 基金会下的协作项目。许多云服务提供商使用 Xen 来为其产品提供支持。

Xen 支持多种类型的虚拟化，包括使用 Intel VT 和 AMD-V 的硬件辅助环境。它还支持半虚拟化 (paravirtualization)，即调整访客操作系统，使其与虚拟机管理程序协同工作，从而提高性能。

虚拟机管理程序 KVM

Linux 还在其操作系统内核中直接内置了虚拟机管理程序功能。基于内核的虚拟机 (KVM) 于 2007 年成为 Linux 内核主线的一部分，是 QEMU 的补充，后者是一种完全通过软件模拟物理机处理器的虚拟机管理程序。

KVM 支持 Intel 和 AMD 在处理器体系结构中内置的虚拟化扩展，以更好地支持虚拟机管理程序。这些扩展分别称为 Intel VT 和 AMD-V，使处理器能够帮助虚拟机管理程序管理多个虚拟机。只要有这些扩展，Linux 内核就可以使用 KVM。否则，它会退回到 QEMU。

从 Red Hat 了解有关 KVM 的更多信息（ibm.com 外部链接）。

Red Hat 虚拟机管理程序

Red Hat 的 Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor 以 KVM 虚拟机管理程序为基础。其虚拟化解决方案围绕虚拟机管理程序构建了额外的设施。这包括一个虚拟化管理器，它提供了一个具有搜索驱动图形用户界面的集中管理系统，以及安全虚拟化技术，可加固虚拟机管理程序，防止针对主机或虚拟机的攻击。Red Hat 的虚拟机管理程序可以运行许多操作系统，包括 Ubuntu。