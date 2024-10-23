内核是计算机进程，构成操作系统 (OS) 的内核，让用户完全控制构成系统的硬件和软件组件。内核有助于防止对系统正常运行至关重要的重要进程之间发生冲突。内核代码保存在计算机内存中，支持软件和硬件之间的所有交互，例如输入/输出 (I/O)、CPU 和缓存使用情况、设备驱动程序、文件系统和网络套接字。

Linux 内核由 Linus Torvalds 于 1991 年开发，是 Unix 的免费替代品，也是最早允许用户与计算机直接交互的操作系统之一。此后数年，Linux 内核及其后续内核版本和内核发布版本已成为 Linux 发行版的关键。如今，世界上一些最大的科技、软件和计算机公司都在使用 Linux 内核。