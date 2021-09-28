什么是 Docker？

开发人员在使用 Docker 时会遇到以下工具、术语和技术：

DockerFile

每个 Docker 容器都从一个简单的文本文件开始，其中包含有关如何构建 Docker 容器映像的指令。 DockerFile 用于自动执行 Docker 映像创建过程。 它本质上是一个命令行界面 (CLI) 指令列表，Docker 引擎将运行这些指令来组装映像。 Docker 命令列表虽然很庞大，但却是标准化的：无论内容、基础架构或其他环境变量如何，Docker 都使用相同方式来操作。

Docker 映像

Docker 映像包含可执行的应用源代码，以及在将应用代码作为容器运行时所需的所有工具、库和依赖项。 运行 Docker 映像时，它会成为容器的一个（或多个）实例。

虽然可以从头开始构建 Docker 映像，但大多数开发人员都是从公共存储库中提取 Docker 映像。 可以通过一个基本映像来创建多个 Docker 映像，并且它们将共享堆栈的共性。

Docker 映像由层组成，每一层对应于该映像的一个版本。 每当开发人员对映像进行更改时，都会创建一个新的顶层，该顶层将替换之前的顶层，作为映像的当前版本。 之前的层会被保存下来，以便执行回滚或在其他项目中复用。

每次通过 Docker 映像创建容器时，都会创建另一个名为“容器层”的新层。 对容器所做的更改（例如添加或删除文件）仅保存到容器层中，并且仅在容器运行时才会出现。 这种迭代式映像创建过程可以提高整体效率，因为可以仅从一个基本映像中运行多个实时的容器实例，一旦这样操作，这些实例便使用一个公共堆栈。

Docker 容器

Docker 容器是实时运行的 Docker 映像实例。 Docker 映像是只读文件，而容器是实时的瞬态可执行内容。 用户可以与Docker 容器进行交互，管理员则可以使用 Docker 命令调整其设置和条件。

Docker Hub

Docker Hub（链接位于 IBM 外部）是Docker 映像的公共存储库，是“世界上最大的容器映像库和社区”。 Docker Hub 存储超过 10 万个容器映像，来源于商业软件供应商、开源项目和开发者个人。 Docker Hub 包括由 Docker, Inc. 生成的映像、属于 Docker Trusted Registry 的经过认证的映像以及成千上万个其他映像。

所有 Docker Hub 用户都可以随意共享其映像。 他们还可以从 Docker 文件系统下载预定义的基础映像，用作任何容器化项目的起点。

此外，还有其他映像存储库，最著名的是 GitHub。 GitHub 是一种存储库托管服务，是流行的应用开发工具，也是一个促进协作和沟通的平台。 Docker Hub 的用户可以创建一个能够保存许多映像的存储库 (repo)。 这个存储库可以是公共的，也可以是私有的，并且可以链接到 GitHub 或 BitBucket 帐户。

Docker Desktop

Docker Desktop（链接位于 ibm.com 外部）是适用于 Mac 或 Windows 的应用，包括 Docker 引擎、Docker CLI 客户端、Docker Compose、Kubernetes 等。 Docker Desktop 还包括对 Docker Hub 的访问。

Docker 守护程序

Docker 守护程序是一种使用客户端命令来创建和管理 Docker 映像的服务。 本质上，Docker 守护程序是 Docker 实现的控制中心。 运行 Docker 守护程序的服务器即为 Docker 主机。

Docker 注册表

Docker 注册表是一个用于 Docker 映像的可扩展开源存储和分发系统。 Docker 注册表使您可以使用标记进行标识，跟踪存储库中的映像版本。 可使用版本控制工具 git 来完成此操作。