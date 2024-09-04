数据中心的历史可以追溯到 20 世纪 40 年代。美国军方的电气数字积分器和计算机 (ENIAC) 于 1945 年在宾夕法尼亚大学建成，是需要专用空间来容纳其庞大机体的数据中心的早期示例。

多年来，计算机的外型变得越来越紧凑，需要的物理空间更少。20 世纪 90 年代，微型计算机出现，大大减少了 IT 运营所需的空间。这些开始占据旧式大型计算机房的微型计算机被称为“服务器”，而这些房间被称为“数据中心”。

21 世纪初，云计算的出现极大地颠覆了传统的数据中心格局。云服务允许组织通过互联网按需访问计算资源，按使用量计价，从而可以根据需要灵活地扩展或缩减。

2006 年，Google 在俄勒冈州达尔斯镇推出了第一个超大规模数据中心。这个超大规模设施目前占地 12 万平方米，雇用了大约 200 名数据中心运营人员。1

McKinsey & Company 的一项研究预计，到 2030 年，该行业将以每年 10% 的速度增长，全球建设新设施的支出将达到 490 亿美元。2