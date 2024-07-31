使用基于对象存储器的解决方案来存储数据，值得考虑的原因有很多，尤其是在互联网和数字通信时代，各种系统正以越来越快的速度产生大量基于 Web 的多媒体数据。

存储／管理非结构化数据

对象存储器在云计算时代和非结构化数据的管理中得到了广泛应用（据分析师估计，在不久的将来，全球绝大多数数据将是非结构化数据）。Web 生成的内容（电子邮件、视频、社交媒体、文档、物联网 IoT 设备生成的传感器数据等）数量庞大且不断增长。非结构化数据通常是静态的（不变的）数据，但可能随时随地需要存取（例如图像和视频文件，或归档的数据备份）。

基于云的对象存储器是长期保留数据的理想选择。使用对象存储器取代网络连接存储器 (NAS) 等传统归档，可以缩小 IT 基础架构规模。必须长期保留的强制监管数据，都可以轻松归档和存储。还可以经济高效地保留大量不经常存取的富媒体内容（图像、视频等）。

可扩展性

无限规模伸缩可能是基于对象的数据存储最显著的优势。可以将对象，即（任意数量的）独立数据单元，存储在服务器等存储设备内的扁平结构数据环境中。只需将更多设备/服务器并行添加到对象存储器集群，即可进行额外处理，并支持视频或图像等大型文件所需的更高吞吐量。

降低复杂性

包含文件夹和目录的分层文件系统带来的复杂性，可以由对象存储器解决。因为无需浏览文件夹、目录或复杂的层次结构，所以降低了性能延迟的可能性，并提高了检索数据的效率。这样一来就可以提高性能，特别是在管理大量数据时。

灾难恢复／可用性

您可以配置对象存储系统，以便其复制内容。如果集群内的某个磁盘出现故障，则可以使用复制磁盘，确保系统继续运行，不会中断或性能下降。可以在节点和集群内以及在分布式数据中心之间复制数据，以便在非现场甚至跨地理区域进行额外备份。

对象存储器是替代磁带备份解决方案的更高效方法，后者需要将实体磁带加载到磁带机，然后再将其移除，并移至非现场以实现地理冗余。可以使用对象存储器自动将本地数据库备份到云，也可以在分布式数据中心之间经济高效地复制数据。此外还可以添加额外的异地备份，甚至跨地理区域备份，以确保灾难恢复。

有关灾难恢复的更深入探讨，请查看《备份与灾难恢复完整指南》。

可定制元数据

请记住，每个对象都是一个独立的存储库，其中包含与其关联的元数据或描述性信息。对象将这些元数据用于重要功能，例如保留、删除和路由政策、灾难恢复策略（数据保护）或验证内容真实性。例如，还可以使用其他上下文定制元数据，可以稍后提取和利用这些上下文，就客户服务或市场趋势执行商业洞察和分析。

可购性

对象存储器服务采用即用即付定价方式，不会产生任何前期成本或资本投资。只需为指定数量的存储容量、数据检索、带宽利用率和 API 事务支付每月订阅费。相关定价通常基于层级或使用量，这意味着您将为海量数据支付更少的费用。

另外还可以通过商用服务器硬件节省额外成本，因为对象存储器解决方案没有太多的硬件限制，并且可以部署在大多数适当配置的商用服务器上，从而降低了在本地部署对象存储平台时购买新硬件的需求。甚至可以使用来自多个供应商的硬件。

云兼容性

对象存储器与提供多租户存储即服务的云或托管环境相辅相成，使多家公司或公司内部多个部门可以共享同一个存储库，每个公司或部门都可以存取存储空间的单独部分。这种共享存储方法本质上优化了规模和成本。可以通过使用低成本的云存储，减少组织内部 IT 基础架构，同时使数据在有需要时易于存取。例如，企业可以使用基于云的对象存储器解决方案来收集和存储智能设备应用程序的大量非结构化 IoT 和移动数据。