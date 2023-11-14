由于组织面临着越来越多的网络威胁，数据弹性这个概念也变得愈加重要。如今，犯罪企业寻找更多方法来破坏组织，并且/或者通过复杂的勒索软件攻击劫持数据，因此这类威胁变得越来越复杂。网络攻击继续呈上升趋势，因为精通技术的犯罪分子发现阻止现有网络安全防御措施的新方法。

犯罪活动也不是对数据安全的唯一威胁。尽管许多现代计算是在云上执行或托管的，但当实体数据服务器遭受自然灾害（例如洪水）以及此类灾害经常引发的停电危险时，数据完整性可能会受到影响。通过简单的文件删除或不良的数据管理实践，关键数据甚至可能因人为错误而受到损害。

但无论数据遭到窃取、丢失或损坏的方式如何，组织都必须随时准备采取适当的事件响应策略。这种策略应该执行以下操作：

尝试恢复丢失资料的数据。

为数据存储提供更强的防御。

制定适当的数据保护措施。

恢复适当的数据可用性。

显然，制定这种策略的最佳时机是在需要之前。