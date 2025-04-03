规模化解锁相关数据的价值，以快速适应动态市场并提高员工队伍工作效率，同时不影响业务需求。
实现全球化、高性能、可扩展且高效的平台，旨在解锁人工智能、高性能计算和其他数据密集型工作负载的潜力。
通过在本地、云端和边缘环境中加速虚拟机、容器和 AI 工作量的部署速度，推动创新并助力应用程序的现代化扩展。
凭借强大的弹性与合规能力，协助组织保护敏感数据，并在遭受网络攻击或意外灾难事件后，迅速恢复重要运营。
高性能全闪存主存储系统，旨在满足关键工作量对延迟密集型和容量敏感型应用程序的要求。FlashSystem 专为提升速度、扩展规模和增强安全性而设计，它借助存储虚拟化来优化 IT，进而整合更多工作量；同时该系统直接集成 VMware 工具，以简化混合云的应用，在不影响运营弹性的前提下优化成本，并提高员工队伍的生产力。
高性能横向扩展型文件和对象存储解决方案，旨在帮助组织构建可扩展的数据平台，用于在全局环境中无缝管理和访问海量半结构化和非结构化数据。IBM Storage Scale System 专为高性能计算、GPU 加速的 AI 与分析、应用程序现代化以及受管理和治理的数据存储库而设计，非常适合容量密集型和性能敏感型工作量。
产品级、由软件定义的存储解决方案，统一了块存储、文件存储和对象存储，可帮助组织消除数据孤岛，提供类云体验，同时降低成本并缩短配置时间。该方案非常适合实现数据湖的现代化、支持具备 S3 API 兼容性的云原生应用程序、为虚拟化环境提供块存储以及整合具备大规模可扩展性的多协议工作量。
现代化全闪存大型机存储系统具有无与伦比的安全性、可用性和性能，有助于确保关键和运营工作量不间断运行。IBM Storage DS8000 基于与 IBM Z 和 IBM i 深度集成与协同的创新传统，专为对可靠性和性能要求严苛的任务关键型工作量和高交易环境而构建。
高容量、高成本效益的存储解决方案系列，旨在管理海量数据，同时减少碳影响和能源消耗，并与可持续发展倡议保持一致。对于追求安全性、长期数据保留、大规模可扩展性、物理隔离保护以及符合监管要求的组织而言，IBM Tape 技术是理想之选。
面向 Red Hat OpenShift 的自助式高性能混合云平台，可简化 Kubernetes 和虚拟机的管理。该平台支持数据移动，可跨混合云环境高效部署 OpenShift 应用程序和 AI 工作量（包括 watsonx.data），从而帮助组织无缝应用和扩展 AI 技术。
这个 AI 驱动的平台可通过异常检测、勒索软件警报和主动解决工单等功能提升存储基础架构的生产力。借助 REST API 的无缝集成，该平台可构建跨存储基础架构的单一界面、详细的存储分区视图、简化的迁移工作流和存储空间优化方案。
IBM Storage Defender 是一款软件解决方案，通过高级数据弹性、AI 驱动的早期威胁检测以及快速可靠的恢复，来确保企业的数据安全和工作量的正常运行。该方案有助于满足法规一致性要求，在将备份或快照恢复到生产之前识别可信副本并协调净室验证，以确保关键运营的安全恢复。
存储区域网络 (SAN) 解决方案系列适用于各种规模的数据中心，旨在通过 AI 驱动的高速智能连接优化性能和可扩展性，在现代化 IT 环境下实现服务器和存储之间高效、有弹性且高度安全的数据传输，同时简化网络管理并提供具备成本效益的可扩展性。
了解各行业组织如何利用创新数据存储解决方案转变其运营方式并取得显著成果。