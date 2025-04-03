IBM Storage Defender 是一款软件解决方案，通过高级数据弹性、AI 驱动的早期威胁检测以及快速可靠的恢复，来确保企业的数据安全和工作量的正常运行。该方案有助于满足法规一致性要求，在将备份或快照恢复到生产之前识别可信副本并协调净室验证，以确保关键运营的安全恢复。