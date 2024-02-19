这家拥有 150 年历史的研究所负责监测和预报丹麦王国（包括丹麦、法罗群岛和格陵兰）的空中、陆地和海洋天气、气候和环境状况。为此，研究所通过王国各地的气象站和卫星收集数据。

但是它的影响范围远远超出其地理边界。虽然研究所的总部位于哥本哈根并将大部分数据存储于那里，但作为丹麦王国与冰岛、荷兰和爱尔兰合作计划的一部分，它在冰岛的一台超级计算机上进行预测计算。这种合作关系加强 DMI 对采用全球方法共享预报和气候信息的承诺。

“整个世界正处于绿色转型之中，”DMI 总干事 Marianne Thyrring 说，“我们提供数据，助力管理风电场、太阳能发电场等，并将在未来继续这样做。另一方面，气候变化已经到来，不是尚未到来。因此，作为天气预报方面的权威以及与民防机构的合作组织，我们也需要在这方面承担重要责任。而且，在恶劣天气频发的情况下，这个角色越来越重要。”

过去，DMI 向商业用户收取数据费用。但是几年前，DMI 开始逐步停止商业业务，专注于为公众服务，向所有提出要求的个人和实体（包括个人、研究机构和企业）免费提供数据。

这个决定支撑 DMI 的双重目标。“我们的战略选择是专注于公共机构角色，在发生严重天气灾害时照顾人员和财产安全，”Thyrring 说，“作为国家气候研究中心的主持方，我们也是气候研究的相关机构。”

人和环境是 DMI 使命的核心，但数据是实现使命的驱动力。DMI 的气候科学家团队依赖于数据的准确性、及时性和可用性。而且数据量正在以越来越快的速度增长。

“每次我对一个冰盖运行气候模型时，生成的数据可能与 DMI 的第一个百年所生成的数据一样多，”DMI 高级气候科学家 Ruth Mottram 说道，她研究全球变暖对格陵兰冰盖的影响。“我们现在正在产生更多的数据。我们处理卫星数据，并且越来越多的卫星任务具有更高的分辨率。因此，模型在不断改进，我们需要为模型提供的数据量也在不断增加。