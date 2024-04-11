IBM Storage Defender 是一款数据弹性解决方案。是 IBM Storage 产品服务组合的一部分。
获得企业所需的功能，不仅仅是提供数据保护，还要实现真正的数据弹性。IBM Storage Defender 可跨主要和次要工作负载，提供端到端数据弹性的能见度。
利用 IBM 及其生态系统合作伙伴的智能软件，检测勒索软件、泄露和内部人员攻击等威胁。这些工具可以帮助您确定最安全的恢复点。IBM Storage Defender 可与现有的安全运营工具和流程集成，可帮助企业尽快恢复。
利用 Defender Data Protect 为现代工作负载创建备份和数据副本
阅读 IBM Storage IBM Storage Defender 产品简介
IBM Storage Ready Nodes：部署在专为 IBM Storage 构建的行业标准服务器上
确定最安全的恢复点，跨主要和次要工作负载进行恢复编排。
支持 SecOps 和存储团队协同工作，以保护您的数据，并跨主要和次要工作负载安全进行恢复。
利用基于信用的许可实现存储虚拟化、数据保护、威胁检测和硬件快照。
保护关键基础架构，包括虚拟机、容器或 IaaS 以及 SAP、Oracle、IBM® DB2、Cassandra 和 MongoDB 的备份。
获得多层保护以实现数据弹性。IBM Storage Defender 提供不可变存储、硬件快照、备份以及磁带或云端气隙，为您的数据保驾护航。
通过 IBM® FlashSystem 的实时检测以及备份检测、漏洞扫描和数据完整性检查来识别异常和潜在威胁。
从最安全的恢复点帮助企业恢复最基本的生存能力。攻击发生后，执行恢复前的测试恢复，也可以将测试恢复作为一项持续练习。
协调基础架构、数据和安全团队。SIEM、SOAR 和 XDR 集成有助于 IBM Storage Defender 在企业现有的 SecOps 工作流程中维持运行。
利用数据弹性和可恢复性的统一视图，打破团队内部的孤岛，在面对威胁时可实现协调一致的恢复计划。
进一步了解跨主要和辅助工作负载的端到端数据弹性。
了解 IBM Storage Defender 的功能，以保护您的数据免受攻击和中断的影响。
了解 IBM Storage Defender 如何助力企业应对数据弹性挑战。
使用我们先进的数据存储技术，确保您的数据安全并降低成本。
了解如何为您的业务关键型 SaaS 应用程序提供针对特定工作负载的数据保护。
利用专为 Red Hat OpenShift 设计的云原生基础架构和应用数据服务平台，加速实现价值。
Storage Defender 是提供端到端数据弹性的解决方案。它包括仪表板、管理控制台、编排程序和数据弹性服务平面，可在存储在任何基础架构上的任何基础数据源上运行分类等数据功能。
Storage Defender 将为优先考虑网络弹性，并希望借助单一供应商通过简单许可提供整体解决方案的客户带来显著的好处。现有的 Storage Suite 无法充分访问 Storage Defender 提供的所有功能。它还提供了许可证灵活性，能够在需要时调整或重新分配资源单位，并且已构建在一个将继续开发并提供新的集成和功能的新平台上。此外，Storage Defender Data Protect and Replica 还为虚拟机工作负载提供了更加现代化且可扩展的解决方案。
Storage Defender 提供端到端解决方案，可简化从数据保护到数据恢复的旅程。Storage Defender 通过提供单一解决方案，重新定义了现代企业的数据弹性，有助于快速实现企业基本生存能力的回复，以及整个企业的有效恢复。
不需要。客户无需将其现有永久许可产品升级到 IBM Storage Defender 订阅许可。
目前还没有取消这些产品的计划。可以从这些永久许可证升级到基于订阅的 Defender，但并不是必需。我们认为，客户将从 Defender 的功能中看到巨大的价值。对于我们的客户而言，除了数据保护外，网络弹性功能也是一个强大的集合。已经使用多个 Defender 组件的客户将通过资源单位 (RU) 提供的灵活性和效率获得更多价值。资源单位可应用于 Defender 中的任何可用解决方案，并可随着客户弹性需求的变化而重新分配。
IBM 可以通过 IBM Storage Ready Node 计划为 IBM Storage Defender Data Protect 提供自己的硬件。
不需要。但如果您需要本地硬件来实现数据保护功能，那么自 2023 年 11 月起，IBM 可以通过面向 IBM Storage Defender Data Protect 的 IBM Storage Ready Node 计划提供自己的硬件。
IBM Storage Defender 的 SaaS 功能的标准部署，可提供 SaaS 控制平面来管理访问并为您提供弹性功能。IBM Storage 将性能、容量、运行状况和配置遥测数据传输到 IBM Storage Defender SaaS。遥测数据通过 HTTPS 从数据中心单向流向云端。IBM Storage 无法从互联网或网络中的任何其他实体接收数据。您的数据会一直留在您的身边。
不用，因为它是 SaaS，我们一推出改进措施，您就能马上看到。我们将在后端测试和验证新功能，因此您可以放心这些更新将能够改进您的系统。
IBM Storage Defender 利用“资源单元”或 RU 的概念，您可以购买这些资源单元并将其分配给所需的特定数据弹性功能。RU 简化了存储软件许可，并可根据需求的变化提供更大的灵活性。目前 IBM Storage Defender 组件将按照目前的方式收集和报告许可和合规信息。