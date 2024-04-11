获得企业所需的功能，不仅仅是提供数据保护，还要实现真正的数据弹性。IBM Storage Defender 可跨主要和次要工作负载，提供端到端数据弹性的能见度。

利用 IBM 及其生态系统合作伙伴的智能软件，检测勒索软件、泄露和内部人员攻击等威胁。这些工具可以帮助您确定最安全的恢复点。IBM Storage Defender 可与现有的安全运营工具和流程集成，可帮助企业尽快恢复。