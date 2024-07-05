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IBM Db2

专为全球任务关键型工作负载而构建

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Db2 混合式用户界面插图
在云原生数据库上部署、开发和运行项目，任何人皆可随时随地访问

云原生数据库
随时随地利用各种类型的数据运行任务关键型分析和 AI 工作负载。

任务关键型分析和 AI 工作负载

使用 IBM Db2 Big SQL——符合 ANSI 标准的企业级混合 SQL-on-Hadoop 引擎。

企业级高级数据查询
使用 Db2 开发人员和数据库管理员 (DBA) 工具套件改进数据库管理，并优化查询性能。

管理和监控工作负载

什么是 IBM Db2？

IBM® Db2 是云原生数据库，旨在为低延迟事务、实时分析和 AI 应用程序提供大规模支持。基于数据安全、治理、可扩展性和可用性方面数十年的创新基础，为数据库管理员、企业架构师和开发人员提供单一引擎，以便：

  • 跨任何云构建新一代任务关键型应用程序，在迁移到混合部署时实现连续可用性和零停机时间。

  • 支持各种现代数据类型、工作负载和编程语言，可简化开发。

  • 支持 Apache Iceberg 等开放格式，实现更快的决策速度，可在团队之间安全地共享数据和元数据。

  • 利用内置机器学习 (ML) 功能和 IBM® watsonx 生成式人工智能 (AI) 集成，规模化部署 AI。

利用全新 Amazon RDS for Db2 基于使用量的许可，简化工作负载管理和云预配
最新消息 部署

Amazon RDS for Db2 简介

 白皮书

了解向云数据库转型的好处

用例

为下一代 AI 助手提供动力 为开发人员提供可用、安全且可扩展的数据，以构建由 AI 驱动的应用程序和助手。 探索 Db2 数据库 阅读博客
为您的业务构建全新云原生应用程序 构建具有高并发、安全性、灵活扩展等优势，并可跨任意云实现低延迟交易的云原生应用程序。现已在 Amazon Relational Database Service (RDS) 上提供。 探索 Db2 数据库 阅读成功案例
实现任务关键型 web 和移动应用程序的现代化 在云端利用 Db2 的同类兼容性，实现关键应用程序的现代化，向混合云部署转型。现已在 Amazon RDS 上提供。 探索 Db2 数据库 阅读成功案例
支持实时运营分析和洞察 通过持续数据采集、内存处理和数据库内分析，来运行实时仪表板、商业智能和报告。 了解 Db2 Warehouse 阅读成功案例
可信任的数据共享 通过单一入口点共享和访问所有 AI 数据，支持 Apache Iceberg 开放表格格式、治理和沿袭。 了解 Db2 Warehouse 阅读成功案例
数据库内机器学习 使用 SQL、Python 和 R 直接在数据库引擎中构建、训练、评估和部署 ML 模型，而无需移动数据。 了解 Db2 Warehouse 阅读成功案例
为所有工作负载而构建 IBM Db2 数据库

无论事务的数量或复杂性如何，Db2 数据库都是最佳的执行工具。现已在 Amazon RDS 上提供。

 深入了解 IBM Db2 数据库 IBM Db2 Warehouse

借助 IBM Db2 Warehouse，您可以通过经济高效且负责任的方式，跨所有类型数据运行任务关键型分析工作负载。与 IBM® watsonx.data 集成，随时随地扩展 AI 工作负载。

 深入了解 IBM Db2 Warehouse IBM Db2 Big SQL

IBM Db2 Big SQL 支持使用高性能、大规模并行的 SQL 引擎来跨云数据湖和 Hadoop 查询数据，该引擎具备先进的多模态、多云功能。

 深入了解 IBM Db2 Big SQL
部署选项 您需要一个可在所选的云中、本地和混合环境中部署的数据库。部署统一的企业数据平台，在任意位置皆可运行 Db2。 云受管服务

将 Db2 部署为 IBM Cloud 和包括 RDS 在内的 Amazon Web Services (AWS) 上完全托管且具备 SLA 支持的服务。利用云端的按需扩展、持续更新和基于消费的计费的优势。

 云受管式容器

在云托管的 Red Hat OpenShift 或 AWS 和 Microsoft Azure 的 Kubernetes 服务上将 Db2 作为容器启动，并快速将 Db2 集成到您的云解决方案中。

 自我管理型基础架构或基础架构即服务 (IaaS)

运用传统设置方式，将 Db2 安装在本地基础架构或基于云的基础架构即服务之上，并控制您的 Db2 部署。
奖项和评论

IBM Db2 被 Gartner Peer Insights“客户之声：云数据库管理系统”报告评为 2024 年“客户之选”供应商。Db2 在 2024 年 G2 春季报告中荣获数据仓库类最高评分，并在 TrustRadius 上荣获关系型数据库、DBaaS、数据仓库和云数据仓库类最高评分。
IBM 在 2024 年 Gartner Peer Insights “客户之声：云数据库管理系统”中获得认可
客户与合作伙伴案例 IBM 软件在助力 SBI 通过实施 Db2 优化财务运营并提高客户满意度方面发挥了关键作用。

阅读 SBI 成功案例

Owens-Illinois 将其全球的数据库基础架构迁移到 IBM Db2，以降低成本，减少存储空间占用，并提高处理速度。

阅读 Owens-Illinois 成功案例

Puma 部署了 IBM Db2 pureScale 来帮助确保其数据库环境具备必要的能力和可扩展性，能够应对与日俱增的事务负载。

阅读 Puma 成功案例

精选洞察

使用完全托管的数据库来扩展新的应用、分析和 AI 阅读白皮书
AI 数据库指南

阅读数据领导者指南，了解如何为应用程序、分析和 AI 选择合适的数据库解决方案。

 Forrester 关于 IBM 数据管理的总体经济影响报告

阅读 Forrester 2022 年度数据管理总体经济影响报告，了解 Db2 如何帮助 IBM 实现 241% 的投资回报率。

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