云原生数据库
任务关键型分析和 AI 工作负载
企业级高级数据查询
管理和监控工作负载
IBM® Db2 是云原生数据库，旨在为低延迟事务、实时分析和 AI 应用程序提供大规模支持。基于数据安全、治理、可扩展性和可用性方面数十年的创新基础，为数据库管理员、企业架构师和开发人员提供单一引擎，以便：
利用全新 Amazon RDS for Db2 基于使用量的许可，简化工作负载管理和云预配
Amazon RDS for Db2 简介
了解向云数据库转型的好处
无论事务的数量或复杂性如何，Db2 数据库都是最佳的执行工具。现已在 Amazon RDS 上提供。
借助 IBM Db2 Warehouse，您可以通过经济高效且负责任的方式，跨所有类型数据运行任务关键型分析工作负载。与 IBM® watsonx.data 集成，随时随地扩展 AI 工作负载。
IBM Db2 Big SQL 支持使用高性能、大规模并行的 SQL 引擎来跨云数据湖和 Hadoop 查询数据，该引擎具备先进的多模态、多云功能。
将 Db2 部署为 IBM Cloud 和包括 RDS 在内的 Amazon Web Services (AWS) 上完全托管且具备 SLA 支持的服务。利用云端的按需扩展、持续更新和基于消费的计费的优势。
在云托管的 Red Hat OpenShift 或 AWS 和 Microsoft Azure 的 Kubernetes 服务上将 Db2 作为容器启动，并快速将 Db2 集成到您的云解决方案中。
运用传统设置方式，将 Db2 安装在本地基础架构或基于云的基础架构即服务之上，并控制您的 Db2 部署。
IBM Db2 被 Gartner Peer Insights“客户之声：云数据库管理系统”报告评为 2024 年“客户之选”供应商。Db2 在 2024 年 G2 春季报告中荣获数据仓库类最高评分，并在 TrustRadius 上荣获关系型数据库、DBaaS、数据仓库和云数据仓库类最高评分。