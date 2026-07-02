全新推出 IBM Db2 无服务器技术预览版：面向开发人员与 AI 智能体的无服务器数据库

我们十分欣喜地宣布，IBM Db2 无服务器数据库技术预览版正式上线。这是一款全托管云原生数据库服务，可让用户快速创建、对接并弹性扩展数据库，全程无需运维底层基础设施。它将企业已信任的 IBM Db2 引擎带入了无服务器架构，支持自助服务、企业级安全性和弹性规模，无需事先进行容量规划。

如今越来越多业务应用与 AI 智能体需要自主创建、运维数据库，它们亟需一款能匹配自身运行效率的数据库，无需等待资源配置或弹性扩容流程。Db2 无服务器架构满足这一需求，而无需做出取舍。开发人员与 AI 智能体既能享受无服务器架构带来的极速部署体验，底层又依托经过严苛核心业务场景验证的数据库内核，同时具备关键业务所需的安全防护、数据完整性保障与高可靠能力。智能体通过 REST 和 MCP 接口在代码中创建和管理数据库，基于快照的分支为开发和测试提供隔离的生产副本。