全新推出 IBM Db2 无服务器技术预览版：面向开发人员与 AI 智能体的无服务器数据库

在几秒钟内启动 Db2 数据库。对接您的业务应用程序。即刻开展开发工作。无需提前规划资源容量、无需预估基础设施规格、无需承担运维管理工作。
我们十分欣喜地宣布，IBM Db2 无服务器数据库技术预览版正式上线。这是一款全托管云原生数据库服务，可让用户快速创建、对接并弹性扩展数据库，全程无需运维底层基础设施。它将企业已信任的 IBM Db2 引擎带入了无服务器架构，支持自助服务、企业级安全性和弹性规模，无需事先进行容量规划。
如今越来越多业务应用与 AI 智能体需要自主创建、运维数据库，它们亟需一款能匹配自身运行效率的数据库，无需等待资源配置或弹性扩容流程。Db2 无服务器架构满足这一需求，而无需做出取舍。开发人员与 AI 智能体既能享受无服务器架构带来的极速部署体验，底层又依托经过严苛核心业务场景验证的数据库内核，同时具备关键业务所需的安全防护、数据完整性保障与高可靠能力。智能体通过 REST 和 MCP 接口在代码中创建和管理数据库，基于快照的分支为开发和测试提供隔离的生产副本。
如今各类 AI 助手与软件智能体可自主生成代码、预置服务资源，并完成多应用之间的对接集成。要实现这一循环，数据库必须易于以编程方式创建和管理。
Db2 无服务器架构在技术预览版本中搭载的基础模块：
这一特性让开发人员及其开发工具可通过代码便捷完成 Db2 数据库的创建、配置与管理，因此数据库部署流程能够无缝嵌入由 AI 智能体自主驱动的工作流。
基于快照的数据库分支功能，是本次版本发布的核心亮点。现在，您可以创建数据库的隔离副本以用于开发和测试，而无需接触生产环境。可在各自独立的隔离环境中，完成表结构变更测试、更新校验、新功能试验与多任务并行开发。
随着 AI 辅助开发的兴起，分支功能的重要性日益凸显。开发人员和智能体需要安全的环境来进行实验和迭代。数据库分支功能可实现上述全部测试场景，同时保障生产环境数据不受影响。
Db2 无服务器数据库可大幅削减运维开销，同时实现按量计费，彻底告别资源过度预留与漫长等待：
兼具无服务器架构的极简运维体验，以及 Db2 原生企业级内核能力。技术预览版包含：
您将获得一套生产级数据库内核，上线首日即可直接开展业务开发，所有团队都能安心基于它搭建业务系统。
IBM Db2 无服务器架构非常适合事务类应用程序、新开发、开发和测试环境、概念验证以及轻度分析。技术预览版是您在此基础上进行构建的首次机会。