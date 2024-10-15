IBM® Db2 是为支持低延迟事务和大规模实时分析而构建的云原生数据库。基于数十年来在数据安全性、可扩展性和可用性方面的创新，不论在何处，您都可以使用 Db2 来确保应用程序和分析的安全性以及高性能和高弹性。
它为 DBA、企业架构师和开发人员提供单一引擎，以便：
Amazon RDS for Db2 简介
深入了解免费试用
IBM® Db2 pureScale 支持额外约 400% 的用户运行 Puma 的 24/7 全天候任务关键型操作。1
从 Oracle 迁移到 Db2 后，Owens-Illinois 节省了超过 100 万美元的成本。2
Marriott International 针对超过 1.4 亿的万豪旅享家会员的分析性能提升了 90%。3
持续可用、内置完善的安全系统并可轻松扩展，随时随地运行任务关键型应用程序。
通过开放格式分享数据，并与 IBM® watsonx.data 湖仓一体原生集成，以获得分析和 AI 资产的单一视图。
通过一个为实现高并行、灵活扩展和快速洞察而建立的云原生数据库，为您的数据密集型应用程序和服务提供动力。
使用 Db2 内置加密、访问控制、数据屏蔽及其他功能来保护云端、混合环境或本地部署的最敏感数据。
通过快速采集、数据库内分析和内存数据处理，支持实时决策并执行计算分析和商业智能。
借助专为混合 OLTP 和 OLAP 工作负载构建的单一云原生引擎，以及与您适用于 AI 的数据湖或 watsonx.data 湖仓一体的紧密集成，来降低成本和复杂程度。
可以利用 IBM Db2 数据库管理和开发者工具更加轻松地优化和扩展工作负载。
IBM Db2 Big SQL 可支持您通过高性能、大规模并行的 SQL 引擎查询跨云数据湖和 Hadoop 的数据，该引擎配置了先进的多模式、多云功能。
将 Db2 部署为 IBM Cloud 和包括 RDS 在内的 Amazon Web Services (AWS) 上完全托管且具备 SLA 支持的服务。利用云端的按需扩展、持续更新和基于消费的计费的优势。
将 Db2 作为容器部署在云托管的 Red Hat OpenShift 或 AWS 和 Microsoft Azure 的 Kubernetes 服务上，并快速将 Db2 集成到您的云解决方案中。
以传统的安装方式将 Db2 部署在企业内部基础架构或基于云的基础架构即服务之上，并控制您的 Db2 部署。
每天采集、转换和分析数十亿笔交易信息，为核心业务提供动力。
利用高度安全、可用和弹性的混合数据库，实现应用程序现代化。
保护健康信息，并通过统一的分析数据深入了解患者情况，改善医疗效果。
支持个性化的内容和具有成本效益的媒体竞销活动，同时保护消费者数据。
通过预测分析、高可用性和云原生应用程序，优化库存和供应链运作。
实现对数十亿全渠道接触点的实时洞察，并优化客户体验。
通过实时预测改善乘车服务，并使用 AI 解决方案简化客户体验。
Owens-Illinois 将其全球的数据库基础架构迁移到 Db2，以降低成本，减少占用的存储空间，提高处理速度。
State Bank of India 利用 IBM® Cognos Analytics、IBM® SPSS Statistics 和 IBM Db2 实现了更精简的客户体验，并开发出更有针对性的服务项目，包括超过 1,000 万次的 ATM 无卡取款。
Puma 部署了 IBM Db2 pureScale，以帮助确保其数据库环境拥有足够的能力和可扩展性来应对不断上升的事务负载。
阅读数据领导者指南，了解如何为应用程序、分析和 AI 选择合适的数据库解决方案。
阅读 Forrester 2022 年度数据管理总体经济影响报告，了解 Db2 如何帮助 IBM 实现 241% 的投资回报率。
了解 Db2 11.5.8 云优先优化 1.5 倍加载时间及其他增强功能。
了解一个数据库理论如何变成每天运行数十亿笔交易的 Db2 数据库。