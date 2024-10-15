IBM® Db2 是为支持低延迟事务和大规模实时分析而构建的云原生数据库。基于数十年来在数据安全性、可扩展性和可用性方面的创新，不论在何处，您都可以使用 Db2 来确保应用程序和分析的安全性以及高性能和高弹性。



它为 DBA、企业架构师和开发人员提供单一引擎，以便：

运行关键应用程序。

存储和查询数据。

加快决策速度。

推动跨组织创新。