在从事玻璃容器制造业务 115 年之后，O-I 着手进行转型，以期改善成本结构并精简运营。对于该组织的 IT 部门来说，这意味着要严格审视现有的数据库基础设施。多年来，O-I 的业务运营都是在 Oracle Database 上运行，但首席信息官 Rod Masney 和 SAP 基础设施和企业平台总监 Ray Case 认为，是时候考虑采用新的数据库解决方案了。

Case 解释说：“我们需要节省成本……以便能够将钱花在其他更有意义的事情上。一直支付软件维护费用，可能并不总是正确的答案。”

在寻找新数据库的过程中，团队有很多事项需要考虑。Masney 解释说：“这不仅仅是成本问题。当然，成本是优先考虑的因素之一，但同时也要考虑可靠性、与供应商的关系，确保我们的系统可用。我们着眼于全局。”

数据量达 PB 级，遍布五大洲，支持 78 家制造工厂，这是一个特别具有挑战性的任务。新平台不仅要支持公司的 SAP 基础设施，还要支持为制造系统、订单、交货、开票、采购、库存等提供数据。