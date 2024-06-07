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随时随地利用各种类型的数据运行任务关键型分析和 AI 工作负载
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Db2 Warehouse 的混合式用户界面插图

旨在为运营分析、BI 以及 AI 驱动的洞察分析提供支持的云数据仓库

 

IBM® Db2 Warehouse 可以满足企业始终在线工作负载的价格和性能目标，为所有数据提供简单、受治理的访问，并消除混合云中的数据孤岛。

数据工程师、开发人员和数据科学家可以存储、共享和分析跨各种来源、混合云环境和开放格式的已治理数据。它可以与 Db2、数据湖和 IBM watsonx.data 湖仓一体等其他关系数据库原生集成，从而简化企业生态系统，为分析和 AI 提供便利。专为云构建，在云对象存储上原生运行，成本仅有块存储的 3%，并采用高级缓存技术将运行速度提高 4 倍。

 
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免费试用 IBM Db2 Warehouse

通过免费试用，您将获得 1,000 美元用于测试 Db2 Warehouse on Cloud 实例。您将能够尝试我们的所有核心功能，包括存储和计算的弹性扩展、数据库内机器学习和高级工作负载管理。
公告

利用 watsonx.data 实现跨数据库的数据统一和共享，为分析和生成式 AI 提供便利

 网络直播

利用下一代 IBM Db2 Warehouse 在整个企业中扩展分析和 AI
为什么选择 Db2 Warehouse 90%

Marriott International 针对超过 1.4 亿的万豪旅享家会员的分析性能提升了 90%。¹

 数百

Active International 的业务开发团队通过人工智能驱动战略勘探节省了数百个小时。2

 8000 万

Active International 报告称，通过集成式云解决方案和 AI 驱动的潜在客户开发实现了 8,000 万美元的媒体支出优化。3
Db2 Warehouse 新增功能 下一代 Db2 Warehouse 已然来临

IBM 宣布在 AWS 上全面推出下一代云原生 Db2 Warehouse SaaS。

 阅读博客文章 升级您的 Db2 Warehouse 软件

通过运行云端、多云或混合云解决方案，在竞争中脱颖而出，并扩展分析和 AI 工作负载。IBM Db2 Warehouse 在软件与 SaaS 之间提供 100% 的工作负载兼容性。

 了解更多 升级您的数据库设备

将 IBM PureData System for Operations Analytics (PDOA) 或 IBM Integrated Analytics System (IIAS Sailfsh) 设备升级到 Db2 Warehouse SaaS、软件或云机架时，可实现工作负载的灵活性。

 了解更多 珠联璧合：IBM watsonx.data 与 IBM Db2

使用 Db2 和 watsonx.data 扩展 AI 工作负载

 了解更多
优势 性能提升 4 倍，分析成本降低 34 倍

与上一代产品相比，我们先进的缓存技术与云对象存储器中的数据相结合，使性能提升了 4 倍，并将存储成本降低了 34 倍。

 负责任地共享数据

通过内置治理和对开放数据和 Iceberg、Parquet、ORC 及 CSV 等表格格式的支持来分享可信数据。

 针对分析和 AI 集成所有数据

Db2 Warehouse 与 IBM Db2 数据库、数据湖以及 watsonx.data 湖仓一体原生集成，提供数据、分析和 AI 资产的单一视图，无 ETL 或数据重复。
功能
Db2 Warehouse 的功能

数据工程师、企业架构师和开发人员可以将单个云原生引擎用于下一代分析工作负载，并为 AI 共享数据。
AI 驱动的工作负载管理 借助 Db2 Warehouse，您可以通过弹性扩展和云原生架构来控制分析成本，其中云原生架构是基于存储与计算的分离和经济高效的对象存储构建的。借助 AI 驱动的工作负载管理，您可以根据自己对性价比的需求来自动分配资源。
利用开放格式统一和共享 AI 数据 支持 Apache Iceberg、Parquet、ORC 和 CSV 等开放格式，在整个企业内安全地共享数据。借助 IBM watsonx.data 湖仓一体以 Iceberg 表格形式共享数据，并使用多个查询引擎（如 Presto 和 Apache Spark）来增强您的工作负载，从而优化价格和性能。 了解更多
利用高性能来助力仪表板和洞察分析 借助内存和列存储数据检索、最大化 CPU 处理和数据跳过相结合的方式，构建实时仪表板和报告，从而为您在云中混合的分析和运营工作负载提供更快的输入和输出。
连续可用性和灾难恢复 通过连续可用性 (99.999%) 和集群内的现场恢复，管理停机时间。Db2 的云原生架构采用托管计算的多层弹性高可用性存储和跨云复制。
数据驱动安全性 Db2 为管理 HIPAA 和 GDPR 合规而构建，可提供端到端安全功能，保护动态和静态数据，监控和检测未知行为，并保障数据隐私。与 IBM Knowledge Catalog 原生集成，用于集中数据治理和策略实施。
执行机器学习 (ML) 模型 从决策树到 K-means 聚类，从各种数据库内算法中进行选择，或在数据库上无缝构建和部署开源 Python 模型和 R 模型。在单个数据库中采集、存储和查询不同的 ML 数据类型，包括 XML、JSON、文本、图形和空间数据。

用例

简化数据工程 利用共享元数据、开放表格式和对象存储器，通过在多个查询引擎之间共享数据的单个副本，同时维持谱系和可重复性，来消除 ETL。针对 AI 与 watsonx.data 分享数据，或将 watsonx.data 中的已整理数据提升至 Db2，为 BI 和报告做好准备。
运营分析和混合式工作负载 为需要低延迟查询和跨操作、分析及交易数据的实时洞察分析的用户提供支持。
确保数据共享安全 在用户和第三方之间授予访问权限并分发数据，且无数据重复。通过与 IBM Knowledge Catalog 集成，实现集中式治理、更高质量和更好的合规性。 Constance Resorts 使用基于云计算的分析方法，了解整个集团的情况 试用 watsonx.data
ML 和 AI 在您的数据仓库内，使用高性能 ML 模型进行创建与预测。将已治理数据与 watsonx.data 集成，获得额外的 ML 和基础模型能力，从而实现可信的 AI。
报告和商业情报 通过将 Db2 与 IBM Cognos Analytics、Tableau、Microsoft PowerBI、Google Looker 等各种 BI 工具无缝集成，快速构建报告和仪表板。 美国大学开罗分校消除数据孤岛
您选择的部署模型 跨供应商、语言、地点和结构的转换查询。 如何选择最佳模式 探索 Db2 Warehouse SaaS

在 AWS 或 IBM Cloud 上运行全受管版本的 Db2 Warehouse。

 免费试用 在 AWS Marketplace 上查看 Db2 Warehouse 在 IBM Cloud Pak for Data 上

将 Db2 Warehouse 作为 IBM Cloud Pak for Data 平台的扩展插件进行部署。

 了解更多 本地部署、Linux、Unix 或 Windows

在这些常见操作系统上运行 Db2 Warehouse。

成功案例

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Wi2 Wi2 将来自 20 万个 Wi-Fi 接入点的数据转化为丰富的游客洞察来源。 阅读成功案例
Vektis Vektis 通过提供医疗保险数据的深入洞察，实现了可负担的高质量护理。 观看视频
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奖项和评论
IBM Db2 荣获 G2 和 TrustRadius 奖项 IBM Db2 在 2024 年 G2 春季报告中荣获数据仓库类最高评分，并在 TrustRadius 上荣获关系型数据库、DBaaS、数据仓库和云数据仓库类最高评分。 TrustRadius 评论 G2 评论

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脚注

1 Marriott International 向 IBM 提供的统计数据，参考了 Marriott International 对超过 1.4 亿万豪旅享家会员的分析的更高性能。

2 Active International 向 IBM 提供的统计数据，参考了通过自动化媒体管理生命周期的重点方面节省的 100 小时。

3 Active International 向 IBM 提供的统计数据显示，在实施 Db2 Warehouse SaaS 和其他 IBM 云原生解决方案后，通过启用媒体优化，第一年估计将节省 8,000 万美元的计费机会。