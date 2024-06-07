IBM® Db2 Warehouse 可以满足企业始终在线工作负载的价格和性能目标，为所有数据提供简单、受治理的访问，并消除混合云中的数据孤岛。
数据工程师、开发人员和数据科学家可以存储、共享和分析跨各种来源、混合云环境和开放格式的已治理数据。它可以与 Db2、数据湖和 IBM watsonx.data 湖仓一体等其他关系数据库原生集成，从而简化企业生态系统，为分析和 AI 提供便利。专为云构建，在云对象存储上原生运行，成本仅有块存储的 3%，并采用高级缓存技术将运行速度提高 4 倍。
通过免费试用，您将获得 1,000 美元用于测试 Db2 Warehouse on Cloud 实例。您将能够尝试我们的所有核心功能，包括存储和计算的弹性扩展、数据库内机器学习和高级工作负载管理。
利用 watsonx.data 实现跨数据库的数据统一和共享，为分析和生成式 AI 提供便利
利用下一代 IBM Db2 Warehouse 在整个企业中扩展分析和 AI
Marriott International 针对超过 1.4 亿的万豪旅享家会员的分析性能提升了 90%。¹
Active International 的业务开发团队通过人工智能驱动战略勘探节省了数百个小时。2
Active International 报告称，通过集成式云解决方案和 AI 驱动的潜在客户开发实现了 8,000 万美元的媒体支出优化。3
IBM 宣布在 AWS 上全面推出下一代云原生 Db2 Warehouse SaaS。
通过运行云端、多云或混合云解决方案，在竞争中脱颖而出，并扩展分析和 AI 工作负载。IBM Db2 Warehouse 在软件与 SaaS 之间提供 100% 的工作负载兼容性。
将 IBM PureData System for Operations Analytics (PDOA) 或 IBM Integrated Analytics System (IIAS Sailfsh) 设备升级到 Db2 Warehouse SaaS、软件或云机架时，可实现工作负载的灵活性。
使用 Db2 和 watsonx.data 扩展 AI 工作负载
与上一代产品相比，我们先进的缓存技术与云对象存储器中的数据相结合，使性能提升了 4 倍，并将存储成本降低了 34 倍。
通过内置治理和对开放数据和 Iceberg、Parquet、ORC 及 CSV 等表格格式的支持来分享可信数据。
Db2 Warehouse 与 IBM Db2 数据库、数据湖以及 watsonx.data 湖仓一体原生集成，提供数据、分析和 AI 资产的单一视图，无 ETL 或数据重复。
在 AWS 或 IBM Cloud 上运行全受管版本的 Db2 Warehouse。
将 Db2 Warehouse 作为 IBM Cloud Pak for Data 平台的扩展插件进行部署。
在这些常见操作系统上运行 Db2 Warehouse。