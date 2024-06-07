旨在为运营分析、BI 以及 AI 驱动的洞察分析提供支持的云数据仓库

IBM® Db2 Warehouse 可以满足企业始终在线工作负载的价格和性能目标，为所有数据提供简单、受治理的访问，并消除混合云中的数据孤岛。

数据工程师、开发人员和数据科学家可以存储、共享和分析跨各种来源、混合云环境和开放格式的已治理数据。它可以与 Db2、数据湖和 IBM watsonx.data 湖仓一体等其他关系数据库原生集成，从而简化企业生态系统，为分析和 AI 提供便利。专为云构建，在云对象存储上原生运行，成本仅有块存储的 3%，并采用高级缓存技术将运行速度提高 4 倍。