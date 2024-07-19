对于许多公司来说，Active International 的核心解决方案模型提供了一个重要的机会，可以将滞销、不需要或未充分利用的库存换成高质量的服务。该公司拥有 35 年的企业贸易经验，是业内公认的品牌，帮助许多组织从其资产中获取价值。

Active International 的幕僚长 Jay Santamaria 解释说：“Active 的专业知识包括企业交易和咨询工作以及金融业务解决方案，旨在帮助企业创造价值并为利益相关者实现更多目标。我们的核心交易模式是资产驱动的媒体。换句话说，客户将表现不佳或价值被低估的资产换成活跃的贸易信用，他们可以用这些信用购买任何东西，从酒店房间和机票到物流、安全和电信服务，当然还有各种媒体。”

“媒体是我们业务的关键重点领域，”Santamaria 补充道。“我们当地的媒体购买团队夜以继日地工作，以满足需求并将我们业内所说的‘无线网络’编织在一起。我们开始寻找一种方法来扩展我们的流程并充分利用技术来帮助我们以当地汇总费率为广告商提供具有成本效益的全国覆盖范围。”

媒体生命周期涉及多个阶段——规划、购买、执行和衡量。在 Active International，首先为每位客户设计定制的媒体服务包。媒体团队详细了解客户试图覆盖的目标人群，并帮助他们为竞销活动设定可实现的目标。

接下来，团队分析大量行业数据，以确定 Active International 库存中符合每个客户策略的媒体时段。然后，团队放置广告并跟踪其进度，以确保正确的内容在正确的时间在正确的频道上播出。

Active International 执行副总裁兼首席信息官 Lou Petreski 解释道：“媒体生命周期的每个阶段都很复杂，决策需要大量专业知识。同时，很多工作非常耗时费力——尤其是高效地将广告分配到广告位的过程。从可扩展性的角度来看，这是一个糟糕的组合。最终，您的专家工作人员可能会花费大量时间进行繁琐的电子表格工作，只是为了让节目顺利进行。”

该公司还在其他领域发现了类似的挑战。例如，业务开发总监花费大量时间筛选数千条新闻报道、公司招股说明书和其他文件，以识别新的潜在客户。如果这个过程可以自动化，业务开发团队将腾出数百个小时用于更具战略性的活动。

Santamaria 总结道：“通过巩固我们在企业贸易中的主导地位，并利用技术成为无线媒体领域的主要参与者，我们看到了第一年价值 8000 万美元的业务增长机会，该领域具有无限的扩展潜力。如果我们能够找到合适的技术来减轻团队的运营压力，让他们专注于增长，我们就有信心能够抓住主动权。”