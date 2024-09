Active International 与 Essextec 和 IBM 合作开发了一套智能应用程序,可优化媒体生命周期并简化其战略勘探流程,从而提高其核心运营的生产力和效率。

Santamaria 解释了 Active International 选择实施 IBM 技术的原因:“我们最近将财务规划系统迁移至 IBM Planning Analytics ,项目取得了巨大成功。这让我们对 IBM 的技术和专业知识充满信心。”



Essextec 和 Active International 使用了一套 IBM Cloud 解决方案,包括 IBM Db2® Warehouse on Cloud 以及 IBM Cloud Databases for MongoDB 和 IBM Messages for RabbitMQ,构建一个集成解决方案,旨在自动化公司无线网络媒体管理生命周期的关键方面。除此之外,该解决方案还可以帮助公司以最佳价值购买媒体,优化媒体定价建议,并根据客户当前的贸易信贷余额跟踪客户的媒体支出。



以这一解决方案为基础,该公司最近推出了 XACTV (链接位于 ibm.com 之外),这是一款独立的媒体产品,广告商可以用它来浏览复杂的媒体市场,估算和优化本地媒体市场库存,并在整个广告活动中跟踪关键绩效指标。XACTV 还可配置为支持多种客户使用和支付方法,包括现金交易方案。



“IBM Cloud 平台非常适合快速应用程序开发,”Petreski 说。“快速集成网络规模技术并将其与 IBM Watson® 服务相结合的能力是一个独特的优势:它使我们能够轻松地通过人工智能和机器学习来丰富我们的应用程序。”



例如,该团队使用 IBM Watson Discovery 和 IBM Watson Assistant 构建了一个聊天机器人,支持更有效的战略勘探方法。业务开发总监可以用自然语言向聊天机器人询问有关当前或潜在客户公司的问题。然后,该应用程序通过分析和排名多个结构化和非结构化数据源来研究客户,并返回最相关的数据和直观的信息图表,以帮助员工快速做出战略决策。



Santamaria 表示:“得益于 Essextec 的技术专业知识和 IBM 技术的多功能性,我们能够将 Watson 服务连接在一起并立即启动开发环境。因此,我们大大加快了上市速度。在 18 个月内,我们构建了一套应用程序,彻底改变了我们的媒体和业务开发团队的工作方式,并为未来的发展奠定了坚实的基础。”



受到无线网络、XACTV 和战略勘探项目成功的刺激,Active International 决定加倍加大对云技术的投资,将其遗留平台(大约 100 个应用程序和数据库)迁移至 IBM Cloud 裸机服务器。



“我们的后端系统包含有关客户资产、贸易信用和媒体库存的商业敏感数据,”Petreski 解释道。“IBM Cloud 裸机服务器为我们在 IBM 一级数据中心提供了专用基础架构,因此我们非常有信心我们的数据得到适当保护且完全安全。”



Active International 认为 IBM Cloud 裸机服务器非常适合其安全需求,因为与多租户公共云服务不同,专用体系结构可确保客户的数据与其他系统和工作负载完全隔离。同时,该公司受益于将其基础架构问题外包给 IBM,使 Active International 团队能够专注于其核心业务。



未来几个月,Active International 会将其剩余的核心遗留系统迁移至 IBM Cloud 裸机服务器。一旦该公司采取这一举措,它计划通过将其无线网络和战略勘探应用程序与其遗留平台完全集成,为其所有业务建立一个中央枢纽。