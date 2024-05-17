“印度是世界上最大的民主国家，”世界银行报告称（ibm.com 外部链接），“在过去十年中，该国融入全球化经济并获得了经济增长。印度现在已成为全球化参与者。”
超过 200 年以来，印度国家银行 (SBI) 一直是该国最大的公共部门银行及其金融基础。近年来，随着该银行许多客户的财富不断增长，该银行发现人们获得了新的财务自由并寻求新的机会。该银行也明白，这种增长可以让印度未来成为全球的金融力量。
但未来的关键是数字化，尤其是现在。“在新冠疫情暴发之前，数字金融普惠是发展的优先事项；现在，它对于短期救济和作为基础广泛、可持续的复苏工作的核心要素都是必不可少的，”世界银行报告称（ibm.com 外部链接），
“在印度，60% 的人口年龄不到 35 岁，”SBI 全球副首席技术官 Amit Saxena 表示。他说，这些人每天都上网购物。
因此，SBI 的愿景不仅仅是建立数字银行，它设想了一个具有四大支柱的综合在线平台：方便使用的数字银行、提供投资和其他金融服务的金融超市、提供合作伙伴生活方式产品的在线市场，以及通过分析将这些选项端到端连接起来的整体数字化转型。
“我们希望实现客户体验转型，我们称之为‘YONO’–‘一个即可’(You Only Need One)，”Saxena 说。YONO 将为该银行带来巨大的市场优势，将服务、产品和功能整合到一个移动应用程序中，并提供一个可以集成第三方产品数据并简化客户体验的平台。
但首先，银行需要在幕后做一些工作 – 需要调整多个系统以支持构建数字化平台。
该银行拥有 4.91 亿个客户。拥有员工 260,000 人；由总部管理的全球分支机构有 22,500 个；在印度当地设有 17 个总部办事处；在 36 个国家或地区设有 101 个地区办事处和 208 个国外办事处。“当我们开始构建 YONO 时，大约有 76 个业务部门参与了讨论，”Saxena 说道，
“对于像我们这样的传统银行来说，开始尝试这种数字化转型是件天大的事。一想到刚开始的时候，我还是会心潮起伏。”
6400 万次应用程序下载量
900 万
每日登录次数达 900 万次
为了真正创建一个为数百万客户提供服务的移动金融市场，该银行需要一个具备卓越能力的成熟合作伙伴。
“经过深思熟虑，我们希望与 IBM 合作，从全球专业知识和技术堆栈中获益 — 我们使用了 IBM 技术库中提供的最新且最好的技术，”Saxena 说道，“我们无法找到需要了解我们的项目并从我们的理解中学习的合作伙伴。”
IBM 和 SBI 团队注重来自真实人士的洞察分析和专业知识，它们将各种利益相关者群体聚集在一起，包括客户合作伙伴、IBM 合作伙伴、代理机构和顾问。
为了超越银行业务并为具有各种交叉需求的一系列客户提供服务，该银行应用了敏捷且以用户为中心的 IBM Garage™ 方法，与 IBM Garage 设计师、架构师和分析师密切合作，在项目的各个方面进行协作。利益相关者参加了 IBM Garage Enterprise Design Thinking™ 研讨会，该研讨会将每个客户路径变成了一次“旅程”。然后，通过使用该方法，该银行迅速从战略过渡到设计思维、敏捷开发和规模化交付。
“第一天，谈论自己想要实现的目标。”Saxena 回忆道。第二天，团队设计解决方案，在第 3 天完成 UI/UX，团队在第 4 天评估依赖关系，在第 5 天提出了依赖关系，在第 6 天获得批准，最后在第 7 天进行构建。“除了复杂的旅程之外，大多数 Garage 只需要 7 天即可完成。”
IBM Garage 旅程捕获了关键的银行任务，例如转账、支付账单或税款以及分析支出。客户甚至可以计划进行“自动柜员机无卡取款”，因为 YONO 为他们提供一个一次性代码，他们可以在自动柜员机上输入该代码，无需使用银行卡即可提取现金，这非常适合给家人提取现金，即使他们住得很远也没有影响。
但这些旅程也涵盖贷款任务，例如申请房屋、汽车、学校或农业贷款。它们支持购买保险、共同基金或证券等金融服务任务以及管理信用卡和支票等其他任务。它们甚至支持市场任务，例如购物、筛选产品和为 YONO 用户寻找特价商品。
通过如此全面的数据集成，该银行将新系统的安全性作为首要任务。“安全是最重要的，”Saxena 说道，“因为我们正在围绕新技术堆栈开启新的转型之旅，所以这对我们来说是一个非常大的担忧。我可以非常清楚地告诉大家。”
在该银行使用 IBM Garage 开发客户旅程的同时，IBM 还与 SBI 合作设计智能工作流程并构建强大的安全性和稳定性系统来支持该解决方案。智能工作流程现在应用 AI、自动化、区块链、5G、高级分析和云等技术来改变 SBI 工作的轨迹和本质，从而提高可视化、实时洞察分析以及提升跨多个业务职能修复问题的能力。
为了在动态系统中建立一个可靠的安全和数据集成平台，该银行选择了 IBM DataPower Gateway 解决方案。YONO 数据托管在可扩展的 IBM Cloudant 分布式数据库上，IBM DataStage 软件负责跨多个系统进行数据提取、传输和加载。
为了帮助确保 YONO 能够访问大量分布式数据，同时提供客户期望的性能，该银行利用了 IBM Cloud Application Performance Management 解决方案。
YONO 的最后一部分是动态数据集成和幕后分析。它由 IBM Cognos Analytics 解决方案提供支持，具有来自 IBM SPSS Statistics 软件的洞察分析和模式检测以及专门构建的 IBM Db2 Database 中的分析存储。通过这些分析，YONO 帮助 SBI 为目标客户提供更有效、更相关的产品。
但 YONO 的真正潜力在于人：不仅是印度人民日益增长的财务自由，还有在 YONO 平台上构建新应用程序和功能的银行以外的合作伙伴。IBM WebSphere Application Server 提供开发人员可以创建、连接和优化其应用程序的核心平台，而 IBM FileNet Content Manager 提供用于构建基于云的新应用程序的低代码工具。为了在高度安全的环境中直观地连接这些应用程序，IBM API Connect 解决方案提供专用的 API 货币化功能，并使用 IBM App Connect 和 MQ 来确保交付。
当 YONO 安全性和稳定性基础架构准备就绪后，IBM Garage 团队使用敏捷方法，首先在极短的时间内为银行服务支柱交付最简化可实施产品 (MVP)。
“我们花了三个月时间推出了端到端数字银行移动市场，”Saxena 说道，“如果我们没有 IBM Garage 方法的支持，就不可能做到这一点。”
该团队继续迭代和扩展其最初的 MVP。由于 IBM Garage 注重以用户为中心的设计，而 SBI 优先考虑客户体验，因此团队花了数周时间进行用户测试并整合用户反馈。
该团队发布完整的 YONO 金融和消费品市场后，即可看到人民力量将该系统变为现实了。最终，借助这个智能平台，SBI 员工能够更智能地工作并提供卓越的客户体验。
人们已经做出了回应。
YONO 的愿景已经与印度及其他国家/地区的人们联系在一起，并且随着时间的推移，继进行强有力的初始发布后，聚集了更多的力量：
“这对我们的客户来说是一次愉快的体验，”Saxena 说道，“他们张开双臂迎接 YONO。”
此外，电子商务合作伙伴还帮助进一步扩展 YONO 直观产品和服务生态系统。21 个类别超过 100 个合作伙伴正在开发重要的应用程序、服务和 YONO 用户折扣，旨在推动移动平台取得成功。“为了留住客户，就必须让他们保持兴奋，让他们参与并不断提供新的东西。因此，这就是 YONO 成为如此出色产品的原因，”Saxena 说道。
新金融选项的力量是 SBI 继续依赖与 IBM 联盟的部分原因。“每个月，IBM 都会帮助我们为客户打造新的旅程，这有助于保持他们的参与度，”Saxena 说道，
“我们有很多合作伙伴，”他继续说道，“在此期间，他们提供了很大支持，但是 IBM 与他们中的任何一家都不一样。IBM 已经提供我们要求他们提供的所有支持。”SBI 与 IBM 合作，重新定义其业务工作流程和流程，将其转变为数字 YONO 体验。新的 IBM Garage 旅程更加简单，因为它们建立在现有信息的基础上。而且，随着更多流程转移到在线流程中，该银行消除了冗余步骤和传统文书工作。
基于 YONO 的数字化转型促进了 SBI 和 IBM 之间的战略合作。作为战略盟友，IBM 提供数据驱动的专业知识，利用高级分析帮助为 YONO 和整个银行带来数十亿美元的业务价值。
“如今，YONO 的估值已达到 400-500 亿美元，而我们在 IBM 这样的合作伙伴的帮助下用三年时间实现了这一目标，”Saxena 说道。
SBI（ibm.com 外部链接）是一家跨国公共部门银行和金融服务公司，总部位于印度孟买。该银行最初成立于 1806 年，当时名为加尔各答银行。如今，该银行在全球拥有 4.91 亿个客户、260,000 名员工和 22,500 个分支机构，年收入达 520 亿美元。SBI 旗下子公司提供投资、信用卡和人寿保险产品。
© Copyright IBM Corporation 2022。IBM Corporation, IBM Consulting, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2022 年 3 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、API Connect、Cloudant、Cognos、DataPower、DataStage、Db2、Enterprise Design Thinking、FileNet、IBM Cloud、IBM Garage、SPSS 和 WebSphere 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。有关 IBM 商标的最新清单，请访问网站 www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade。
本文档中的内容（包括货币或不包括适用税费的定价参考）为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
良好安全实践声明：IT 系统安全涉及通过预防、检测和响应企业内部和外部的不当访问来保护系统和信息。不正当访问可导致信息被更改、破坏、盗用或滥用，也可能导致系统被损坏或滥用，包括用于攻击他人。任何 IT 系统或产品都不应被视为完全安全，任何单一产品、服务或安全措施都不能完全有效防止不正当使用或访问。IBM 系统、产品和服务旨在成为合法、全面的安全措施的一部分，这必然涉及其他操作程序，且可能需要借助其他系统、产品或服务才能发挥最大作用。IBM 不保证任何系统、产品或服务可免于或使您的企业免于受到任何一方恶意或非法行为的影响。