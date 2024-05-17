“印度是世界上最大的民主国家，”世界银行报告称（ibm.com 外部链接），“在过去十年中，该国融入全球化经济并获得了经济增长。印度现在已成为全球化参与者。”

超过 200 年以来，印度国家银行 (SBI) 一直是该国最大的公共部门银行及其金融基础。近年来，随着该银行许多客户的财富不断增长，该银行发现人们获得了新的财务自由并寻求新的机会。该银行也明白，这种增长可以让印度未来成为全球的金融力量。

但未来的关键是数字化，尤其是现在。“在新冠疫情暴发之前，数字金融普惠是发展的优先事项；现在，它对于短期救济和作为基础广泛、可持续的复苏工作的核心要素都是必不可少的，”世界银行报告称（ibm.com 外部链接），

“在印度，60% 的人口年龄不到 35 岁，”SBI 全球副首席技术官 Amit Saxena 表示。他说，这些人每天都上网购物。

因此，SBI 的愿景不仅仅是建立数字银行，它设想了一个具有四大支柱的综合在线平台：方便使用的数字银行、提供投资和其他金融服务的金融超市、提供合作伙伴生活方式产品的在线市场，以及通过分析将这些选项端到端连接起来的整体数字化转型。

“我们希望实现客户体验转型，我们称之为‘YONO’–‘一个即可’(You Only Need One)，”Saxena 说。YONO 将为该银行带来巨大的市场优势，将服务、产品和功能整合到一个移动应用程序中，并提供一个可以集成第三方产品数据并简化客户体验的平台。

但首先，银行需要在幕后做一些工作 – 需要调整多个系统以支持构建数字化平台。

该银行拥有 4.91 亿个客户。拥有员工 260,000 人；由总部管理的全球分支机构有 22,500 个；在印度当地设有 17 个总部办事处；在 36 个国家或地区设有 101 个地区办事处和 208 个国外办事处。“当我们开始构建 YONO 时，大约有 76 个业务部门参与了讨论，”Saxena 说道，

“对于像我们这样的传统银行来说，开始尝试这种数字化转型是件天大的事。一想到刚开始的时候，我还是会心潮起伏。”