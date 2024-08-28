利用 Cognos Analytics 中由 AI 驱动的自动化技术和洞察分析来释放数据的全部潜力。可以随时利用自然语言 AI 助手，描述所需数据，让 Cognos Analytics 为企业构建令人惊叹的数据可视化效果。描述想要测试的问题或假设，借助 AI 获取所需的洞察分析。

将业务团队转型为高级用户，以便数据分析人员专注于挖掘更深入的洞察分析。迁移至具备 AI 功能的新一代商业智能，不仅能提供准确、可信和全面的业务概况，还能预报未来态势、预测结果并解释可能发生的原因。