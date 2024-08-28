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隆重推出 Cognos Analytics 12。利用 AI 驱动的洞察分析更快地做出更好的决策。

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借助 AI 更快获取答案

利用 Cognos Analytics 中由 AI 驱动的自动化技术和洞察分析来释放数据的全部潜力。可以随时利用自然语言 AI 助手，描述所需数据，让 Cognos Analytics 为企业构建令人惊叹的数据可视化效果。描述想要测试的问题或假设，借助 AI 获取所需的洞察分析。

将业务团队转型为高级用户，以便数据分析人员专注于挖掘更深入的洞察分析。迁移至具备 AI 功能的新一代商业智能，不仅能提供准确、可信和全面的业务概况，还能预报未来态势、预测结果并解释可能发生的原因。

 了解 IBM Cognos Analytics 12 的新增功能
咨询热线：400-810-1818 转 6216 (工作日: 9:00 - 17:00) Ventana 2023 年采购人员指南

查看 Cognos Analytics 分析和数据“模范”排名的相关详细信息
优势 基于 Web 的数据建模

上传、连接、合并数据并对其进行建模。

 交互式仪表板和企业报告

允许多达五位用户加入同一个试用实例。

 数据探搜和预测

预测、决策树、AI 助手等。
功能 为何选择 IBM Cognos Analytics？ 深入了解所有功能 利用 AI 加速数据准备

使用内置 AI 加速和改进混合数据，或为模型查找最佳表格。

 自动化数据探搜

借助 AI 发现隐藏的趋势和驱动因素，以便了解数据背后的事实并实时提供洞察分析。

 可视化和报告数据

创建强大的可视化效果，讲述数据的故事，并通过电子邮件、Slack 或移动应用程序分享洞察分析。

 扩展和集成

将高级分析和数据科学整合到日常运营中，把握新机遇。

 保护您的数据

受监管的自助式分析可适应您的要求并保护数据免遭滥用。

 灵活的部署选项

部署在本地、您的云基础架构或 IBM® Cloud 上。
分析师报告 Ventana 分析和数据采购人员指南

IBM Cognos Analytics：在 Ventana 的 2023 年分析和数据采购人员指南中荣膺模范供应商。

 阅读报告 《IBM Cognos Analytics 的 Total Economic Impact™》

Forrester Consulting 为这项在 2022 年受委托开展的研究采访了五家真实的 IBM 客户，确定三年期间实现的效益。

 阅读报告
成功案例
L’Oreal

自动验证成千上万份报告。

 Conestoga Wood Specialties

在 21 世纪分析与 AI 技术的加持下，永不过时的精湛工艺实现了飞跃，通过充分利用数据和 AI，促进业务蓬勃发展。

 Mueller, Inc.

为旧数据注入新活力。

 Alliant Energy

Heather Gardner 使用 Cognos Analytics 在 Alliant Energy 创造更清洁的未来。

 挪威 Elkjøp

“黑色星期五”促销期间灵活扩展，新冠肺炎疫情期间对手机实时数据更大的需求，以及更多应用程序的定制仪表板。

 Kai Ming

Kai Ming 借助 IBM Cognos Analytics 做出更多数据驱动型决策，通过提供儿童教育服务和家庭资源，更好地为低收入家庭提供服务。

 Lindt

巧克力制造商 Lindt Canada 使用 Cognos Analytics 作为其销售和市场营销职能的分析解决方案已有 20 多年的历史。
评分和评论

了解 IBM Cognos Analytics 为何被 G2 列为“企业领导者”产品，且被 TrustRadius 列为“顶级”供应商。
购买方式
Cognos Analytics on Cloud On-Demand

云服务非常适合小型团队和组织，可提供针对基本或高级功能量身定制的用户许可选项。

最受欢迎 查看定价 联系 IBM 了解定价 Cognos Analytics on Cloud Hosted

IBM 为大型组织或整个企业托管和管理的专用云环境。

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脚注

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。