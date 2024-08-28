隆重推出 Cognos Analytics 12。利用 AI 驱动的洞察分析更快地做出更好的决策。
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使用内置 AI 加速和改进混合数据，或为模型查找最佳表格。
借助 AI 发现隐藏的趋势和驱动因素，以便了解数据背后的事实并实时提供洞察分析。
创建强大的可视化效果，讲述数据的故事，并通过电子邮件、Slack 或移动应用程序分享洞察分析。
将高级分析和数据科学整合到日常运营中，把握新机遇。
受监管的自助式分析可适应您的要求并保护数据免遭滥用。
部署在本地、您的云基础架构或 IBM® Cloud 上。
IBM Cognos Analytics：在 Ventana 的 2023 年分析和数据采购人员指南中荣膺模范供应商。
Forrester Consulting 为这项在 2022 年受委托开展的研究采访了五家真实的 IBM 客户，确定三年期间实现的效益。
自动验证成千上万份报告。
在 21 世纪分析与 AI 技术的加持下，永不过时的精湛工艺实现了飞跃，通过充分利用数据和 AI，促进业务蓬勃发展。
为旧数据注入新活力。
Heather Gardner 使用 Cognos Analytics 在 Alliant Energy 创造更清洁的未来。
“黑色星期五”促销期间灵活扩展，新冠肺炎疫情期间对手机实时数据更大的需求，以及更多应用程序的定制仪表板。
Kai Ming 借助 IBM Cognos Analytics 做出更多数据驱动型决策，通过提供儿童教育服务和家庭资源，更好地为低收入家庭提供服务。
巧克力制造商 Lindt Canada 使用 Cognos Analytics 作为其销售和市场营销职能的分析解决方案已有 20 多年的历史。
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