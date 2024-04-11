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借助现代化的 ETL 工具，在云原生洞察平台上构建值得信赖的数据流程
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DataStage 等距图示
多云、AI 驱动型数据集成

IBM® DataStage® 是一款行业领先的数据集成工具，可帮助您设计、开发和运行旨在移动和转换数据的作业。从核心功能看，DataStage 工具支持提取、转换和加载 (ETL) 以及提取、加载和转换 (ELT) 两类模式。该软件的基本版本可用于本地部署，但为了缩短数据集成时间和降低成本，可升级至 DataStage for IBM Cloud Pak for Data®，在混合或多云环境中体验其强大的自动集成功能。

 在白皮书中深入了解更多优点 DataStage 网络研讨会 - 10 月 5 日星期四

立即开始为您的 AI 实施构建可信的数据基础。加入我们，了解 IBM 数据整合工具 DataStage 和 IBM 的下一代数据存储 watsonx.data 的实际应用

 立即报名 什么是 DataStage for IBM Cloud Pak for Data？

什么是 IBM Cloud Pak for Data？这是建立于 Red Hat® OpenShift® 容器编排平台上的云原生洞察平台，集成了 Data Fabric 体系结构内收集、整理和分析数据所需的诸多工具。它对分布式环境上的数据进行动态的智能化编排，从而为各类数据使用方创建即时可用的信息网络。IBM Cloud Pak for Data 既可部署在本地，也可作为 IBM Cloud® 上的一项服务运行，还可部署于任何供应商的云端环境上。

DataStage 可作为 IBM Cloud Pak for Data 软件许可证的附加组件，也可通过“IBM Cloud Pak for Data as a Service”作为一项服务运行。

 阅读有关升级的常见问题解答
ELT Pushdown Express 简介

利用 SQL Pushdown 提取、加载和转换批量数据。
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Cloud Pak for Data 4.7 现已上市。了解新增功能

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 分析师研究

注册参加 2022 年 Gartner® 数据整合工具魔力象限™
优势 加速工作负载执行

借助工作负载均衡和并行引擎，可确保工作负载运行速度加快 30%¹。

 阅读相关报告 降低数据移动成本

实现数据集成。只需一次设计，即可将运行时移动至数据存储位置。

 阅读相关报告 实现数据集成现代化

在保留现有 DataStage 投资资产的同时，积极扩展各项功能。

 查看此信息图 交付可信数据

在 IBM Cloud Pak for Data 上使用治理功能

 阅读电子书
功能 采用可信数据加速 AI 查看详情 全系列的数据和 AI 服务

在 IBM Cloud Pak for Data 平台上管理数据及分析生命周期。服务包括数据科学、事件消息传递、数据虚拟化和数据仓储等。

 并行引擎和自动负载均衡

通过运行行业最佳的并行引擎和负载均衡功能，最大程度提高吞吐量，从而优化 ETL 性能，并实现大规模处理数据。

 为策略驱动的数据访问提供元数据支持

利用 IBM Watson® Knowledge Catalog，保护元数据交换中的敏感数据。采用数据沿袭功能，查看如何通过转换和集成实现数据流动。

 用于生产的自动化交付管道

自动执行从开发、测试到生产的持续集成/持续交付 (CI/CD) 作业管道，并帮助降低开发成本。

 应用广泛的预构建连接器和阶段

使用预构建的连接和阶段在多个云来源和数据仓库之间迁移数据，如 IBM Netezza® 和 IBM Db2® Warehouse on Cloud。

 IBM DataStage Flow Designer

借助用户友好型界面中的机器学习辅助设计，提高开发人员工作效率，并帮助降低开发成本。

 动态数据质量

使用 IBM InfoSphere® QualityStage® 交付可信数据，在目标环境采集数据时自动解决质量问题。

 自动化故障检测

基础架构管理工作量减少 65% - 85%²，让用户专注于更高价值的任务。

 分布式数据处理

无论数据位于何处，都可以远程执行云运行时，同时维护数据主权并将成本减至最低。
部署选项 查看购买信息 即服务

访问作为 IBM DataStage on IBM Cloud Pak for Data as a Service 的一部分提供的全部最新功能，这个订阅模式提供了一套可以在 IBM Cloud 上完全托管的集成服务。

 立即注册，免费试用 本地或任何云端环境

将 IBM DataStage Enterprise（或 IBM DataStage Enterprise Plus）添加至 IBM DataStage on IBM Cloud Pak for Data as a Service 中，以便在本地或任何云端环境运行工作负载。

 立即升级 本地

使用 IBM DataStage on IBM Cloud Pak for Data as a Service 在本地运行基本 ETL 作业。采用并行处理以及企业连接功能，成功交付一个扩展自如的平台。

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协作 在 DataStage 流上与同事协作，并掌控企业项目访问权限。
数据管道 在无代码/低代码环境中，通过用户友好型界面高效执行数据集成工作。成百上千的预构建功能和连接器，可缩短开发时间，并提高设计和部署的协调一致性。
自动工作负载均衡 DataStage 具备行业最佳的高度可扩展并行引擎，可处理大量数据。内置自动工作负载均衡功能，可对计算资源展开高性能、富有弹性的管理。
平台连接和集成点 借助与 IBM Cloud Pak for Data 中其他产品共享的平台连接和集成，完成 DataOps 加速运行，包括数据虚拟化、治理、商业智能和数据科学服务等任务。
与 DataStage for IBM Cloud Pak for Data 的合作让我们得以通过开放透明的方法实现高级分析转型。 Philip Black 客户服务副总裁 TechD
相关产品 IBM Cloud Pak for Data 数据集成

在任何云端运行的开放且可扩展的数据和 AI 平台。查看为所有客户提供可靠数据的解决方案。

 IBM InfoSphere® Information Server Enterprise Edition

一个可帮助您清理、监控、转换和交付高质量数据的端到端数据集成平台。

 IBM InfoSphere® Information Server for Data Integration

一款能够以任何样式提取和转换数据并将其载入任何系统的工具。
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