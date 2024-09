什么是 IBM Cloud Pak for Data?这是建立于 Red Hat® OpenShift® 容器编排平台上的云原生洞察平台,集成了 Data Fabric 体系结构内收集、整理和分析数据所需的诸多工具。它对分布式环境上的数据进行动态的智能化编排,从而为各类数据使用方创建即时可用的信息网络。IBM Cloud Pak for Data 既可部署在本地,也可作为 IBM Cloud® 上的一项服务运行,还可部署于任何供应商的云端环境上。

DataStage 可作为 IBM Cloud Pak for Data 软件许可证的附加组件,也可通过“IBM Cloud Pak for Data as a Service”作为一项服务运行。