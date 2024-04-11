主页 中间件 DataPower IBM DataPower Gateway
适用于现代、传统和混合云工作负载的行业领先的高安全性应用程序网关。
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显示工作组件已实现分支的安全网关的等距插图
什么是 IBM DataPower Gateway？

2021 年¹，Web 应用程序攻击占所有泄露事件的 39%，IBM® DataPower® Gateway 可帮助企业满足其安全和集成需求。企业级安全性、控制以及全面的传输和数据协议支持包括 IBM MQ、Apache Kafka 和传统的业务关键型数据格式。
世界各地的企业都依赖 IBM DataPower Gateway 400+

世界各地的金融机构都在使用 IBM DataPower。

 40+

不同行业均有公司在使用 IBM DataPower。

 80+

国家或地区部署了 DataPower。
优势 缓解漏洞

提供具备最高级别保证认证的企业级安全性，从而保护您的关键业务应用程序。

 加速转型

高速消息变换和传输协议桥接功能有助于快速部署新闻服务。

 降低成本和复杂性

单个嵌入式网关有助于简化拓扑和操作，从而节省成本并降低风险。

 简化故障诊断

通过集中运维，以接近实时的事务可见性快速确定问题。
功能 运行时应用程序安全性

使用具备 DMZ 的网关增强跨消息传递协议的安全性。

 变换消息和协议

通过连接现代和传统应用程序标准，实现信息和协议的调解。

 应用程序和服务保护

通过流量控制和路由确保一致的应用程序性能和服务保护水平。

 访问管理和控制

为所有标准提供身份验证和权限决策点，包括 OAuth 和 LDAP。

 丰富的调试工具

允许客户详细检查 DataPower 事务，包括有效内容和所有元数据信息

 直观的用户体验

提供灵活、由配置驱动的体验，从而降低技能门槛，加快价值实现时间。

用例

受到保护的消息 遵守最新的行业安全标准，从而提供最高级别的攻击保护。
控制流量 通过简单的配置选项，IBM DataPower 可为后端应用程序提供消息级限制功能，确保系统不会因入站消息而溢出，进而防止出现意外中断。
集成工作负载 全面的传输和数据协议支持，包括 IBM MQ 和 Apache Kafka 以及传统的业务关键型数据格式。
优化应用程序 通过应用程序缓存功能，可将数据存储在网关中，从而减少流向应用程序的消息流量，缩短响应时间，同时降低总体网络带宽。
产品版本

IBM DataPower Gateway 版本

物理

适用于具有专门安全性和消息优化功能的 DMZ 的硬件产品。

虚拟

可将物理设备功能用作任意部署中的容器或虚拟机。

版本功能

物理

  • 入侵检测：防止恶意更改物理系统的硬件保护
  • 受保护的引导过程：可信平台模块 (TPM) 芯片可在启动时解密固件
  • 硬件安全模块 (HSM)：为私人密钥提供防篡改的存储空间
  • 通过使用 HSM 实现 FIPS 140-2 三级合规
  • 可提供硬件加速操作的专用系统
  • 比虚拟设备更低的延迟和更高的吞吐量

虚拟

  • 部署在商用 x86 硬件服务器和支持的云环境中
  • 高弹性—可在服务器之间轻松移动，并且灵活地提升运算能力
  • 灵活的许可和授权选项
  • 增强的工作负载隔离
  • 在单个物理服务器上同时运行多个实例
  • 为应用程序开发和测试验证提供低成本环境
成功案例 Federal Bank

Federal Bank 创建 API 银行系统，以更好地与其他组织和生态系统集成

 1Link

1LINK 支持与 API 平台快速、经济地进行集成。

 Q8 Petroleum Italia

Q8 Italia 引领向 IBM Cloud Pak for Integration 的全企业迁移。
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采取下一步行动

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