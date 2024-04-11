2021 年¹，Web 应用程序攻击占所有泄露事件的 39%，IBM® DataPower® Gateway 可帮助企业满足其安全和集成需求。企业级安全性、控制以及全面的传输和数据协议支持包括 IBM MQ、Apache Kafka 和传统的业务关键型数据格式。
世界各地的金融机构都在使用 IBM DataPower。
不同行业均有公司在使用 IBM DataPower。
国家或地区部署了 DataPower。
提供具备最高级别保证认证的企业级安全性，从而保护您的关键业务应用程序。
高速消息变换和传输协议桥接功能有助于快速部署新闻服务。
单个嵌入式网关有助于简化拓扑和操作，从而节省成本并降低风险。
通过集中运维，以接近实时的事务可见性快速确定问题。
使用具备 DMZ 的网关增强跨消息传递协议的安全性。
通过连接现代和传统应用程序标准，实现信息和协议的调解。
通过流量控制和路由确保一致的应用程序性能和服务保护水平。
为所有标准提供身份验证和权限决策点，包括 OAuth 和 LDAP。
允许客户详细检查 DataPower 事务，包括有效内容和所有元数据信息
提供灵活、由配置驱动的体验，从而降低技能门槛，加快价值实现时间。
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IBM DataPower Gateway 版本
物理
适用于具有专门安全性和消息优化功能的 DMZ 的硬件产品。
虚拟
可将物理设备功能用作任意部署中的容器或虚拟机。
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版本功能
物理
虚拟
Federal Bank 创建 API 银行系统，以更好地与其他组织和生态系统集成
1LINK 支持与 API 平台快速、经济地进行集成。
Q8 Italia 引领向 IBM Cloud Pak for Integration 的全企业迁移。