有时，当您即将完成一件大事时，只需要一点小小的推动力就能让事情开始。
对于 Q8 Petroleum Italia 来说，当其子公司 Q8 Northwest Europe 开始实施一个需要使用 API 的物流项目时，这一点小小的推动力就出现了。
碰巧，这个新项目出现时，Q8 Italia 的业务创新经理 Francesco Bove 和 Q8 Italia 的 IT 基础设施、运营和安全经理 Simone Rischia 正在讨论更新他们的业务集成方法。
Q8 Italia 使用 IBM 集成产品已有好几年了。Q8 Italia 团队正准备迁移到IBM Cloud Pak® for Integration平台，该平台将提供额外的集成功能、促进 API 管理并为最终迁移到容器化做好准备。
标准化 3 个不同业务部门的 API 管理
使用增量许可，将许可范围从一个组织扩大到三个组织，仅需增加 20% 的费用
同时，Bove 和 Rischia 希望将 IBM 平台的使用范围扩大到整个组织。Q8 Northwest Europe 团队提出的物流项目为他们提供了所需的动力。
Rischia 解释说：“我们将此视为在整个组织内实现 API 平台标准化的契机。Q8 Petroleum Italia 是第一个引入此类平台的运营单位，我们在 IBM 产品方面取得了成功。我们强烈建议欧洲的其他运营部门也迁移到 IBM Cloud Pak for Integration。”
作为意大利最大的石油公司之一，Q8 Italia 在全国各地运营服务和加油站。其姊妹公司 Q8 Northwest Europe 在比利时、荷兰和卢森堡开展业务。这两个组织都是科威特石油国际公司的子公司，该公司在欧洲、中东和亚洲都有业务。
由于业务范围如此之广，很难在单一集成平台上实现标准化，但此举显然有助于简化运营和降低开发成本。Rischia 和 Bove 都认为 IBM Cloud Pak for Integration 是实现标准化的正确平台，但原因各不相同。
对于 Rischia 来说，主要优势在于强度和安全性。“我们推出了与 IBM® DataPower® Gateway 相结合的平台。新平台将对外公开 API，因此安全性至关重要。从安全角度来看，与竞争对手相比，DataPower 可能对我们来说是最大的价值。”
对于 Bove 来说，灵活性是关键。“我们是一个多元化的组织，”他说。“我们需要保证流程的标准化，但我们也需要一定的灵活性，因为意大利市场与西北欧市场有很大不同，”他说。
借助 IBM Cloud Pak for Integration，Q8 Italia 的团队能够创建三个独立的 API 目录：一个用于 Q8 Italia，一个用于 Q8 Northwest Europe，一个用于科威特国际石油公司。这样，公司的三个部门都能开发出适用于各自特定市场的 API。
在 Q8 Italia，这项工作首先为企业对企业 (B2B) 和企业对消费者 (B2C) 交易构建数字支付流程。与此同时，该组织正在开发一款移动应用程序，允许企业和私人客户使用手机进行支付。该解决方案还将与 Q8 Italia 的忠诚度计划应用程序 Club Q8 集成。
Rischia 说：“我们开始增加通过应用程序为客户提供的服务数量。API 是这些服务与我们的后端系统交互的更快、更相关的方式。”
借助 IBM Cloud Pak for Integration 平台，Q8 Italia 不仅实现了公司 API 管理方法的标准化：该解决方案还提供了一种保护 B2B 和 B2C 运营的方法。Rischia 解释说：“我们使用该软件创建了有关容量、性能和安全的特定规则。每个 API 都必须经过验证后才能启用。如果没有这些验证，我们的客户就会受到严重干扰，而这些反过来又会对我们的品牌声誉产生直接影响。”
该解决方案还为科威特石油公司节省了大量成本。将 Q8 Northwest Europe 和科威特石油国际公司纳入与 Q8 Italia 相同的平台意味着该公司能够利用增量许可的优势，只需多购买 20% 的许可即可支持所有三个组织。
Rischia 和 Bove 都将该解决方案视为实现更大目标的另一个起点。Rischia 渴望开始使用该平台的容器化功能，该平台针对在任何云或 IT 环境中的 Red Hat® OpenShift®上的部署进行了优化。“我们开始使用 API 来开发基于 Docker 和 Kubernetes 的新云原生应用程序，并且我们正在尝试将一些现有应用程序迁移到容器，”他说。
与此同时，Bove 表示，“我可以确认，这是一次巨大的成功，它将为我们开启其他类似的项目，我们可以从一个运营单位扩展到另一个运营单位。我们第一次真正作为一个公司一起合作。”
Q8 Italia （链接位于 ibm.com 以外）是科威特石油国际公司的意大利分公司。该公司于 1986 年进入意大利市场，目前经营着 3000 多个服务站、车队业务部门、航空和航海部门以及物流、贸易和运营部。Q8 Italia 总部位于罗马，2018 年收入为 67 亿欧元。
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2021 年 7 月在美国制作。
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