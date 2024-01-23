作为意大利最大的石油公司之一，Q8 Italia 在全国各地运营服务和加油站。其姊妹公司 Q8 Northwest Europe 在比利时、荷兰和卢森堡开展业务。这两个组织都是科威特石油国际公司的子公司，该公司在欧洲、中东和亚洲都有业务。

由于业务范围如此之广，很难在单一集成平台上实现标准化，但此举显然有助于简化运营和降低开发成本。Rischia 和 Bove 都认为 IBM Cloud Pak for Integration 是实现标准化的正确平台，但原因各不相同。

对于 Rischia 来说，主要优势在于强度和安全性。“我们推出了与 IBM® DataPower® Gateway 相结合的平台。新平台将对外公开 API，因此安全性至关重要。从安全角度来看，与竞争对手相比，DataPower 可能对我们来说是最大的价值。”

对于 Bove 来说，灵活性是关键。“我们是一个多元化的组织，”他说。“我们需要保证流程的标准化，但我们也需要一定的灵活性，因为意大利市场与西北欧市场有很大不同，”他说。

借助 IBM Cloud Pak for Integration，Q8 Italia 的团队能够创建三个独立的 API 目录：一个用于 Q8 Italia，一个用于 Q8 Northwest Europe，一个用于科威特国际石油公司。这样，公司的三个部门都能开发出适用于各自特定市场的 API。

在 Q8 Italia，这项工作首先为企业对企业 (B2B) 和企业对消费者 (B2C) 交易构建数字支付流程。与此同时，该组织正在开发一款移动应用程序，允许企业和私人客户使用手机进行支付。该解决方案还将与 Q8 Italia 的忠诚度计划应用程序 Club Q8 集成。

Rischia 说：“我们开始增加通过应用程序为客户提供的服务数量。API 是这些服务与我们的后端系统交互的更快、更相关的方式。”