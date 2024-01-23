主页 Case Studies Q8 Italia 齐心协力
Q8 Italia 引领向 IBM Cloud Pak for Integration 的全企业迁移。
托斯卡纳区土路上模糊不清的汽车

有时，当您即将完成一件大事时，只需要一点小小的推动力就能让事情开始。

对于 Q8 Petroleum Italia 来说，当其子公司 Q8 Northwest Europe 开始实施一个需要使用 API 的物流项目时，这一点小小的推动力就出现了。

碰巧，这个新项目出现时，Q8 Italia 的业务创新经理 Francesco Bove 和 Q8 Italia 的 IT 基础设施、运营和安全经理 Simone Rischia 正在讨论更新他们的业务集成方法。

Q8 Italia 使用 IBM 集成产品已有好几年了。Q8 Italia 团队正准备迁移到IBM Cloud Pak® for Integration平台，该平台将提供额外的集成功能、促进 API 管理并为最终迁移到容器化做好准备。

标准化

 

标准化 3 个不同业务部门的 API 管理

降低许可成本

 

使用增量许可，将许可范围从一个组织扩大到三个组织，仅需增加 20% 的费用
Q8 Petroleum Italia 是第一个引入此类平台的运营部门，我们成功地实施了 IBM 产品，并取得不错的成果。我们强烈建议欧洲的其他运营部门也迁移到 IBM Cloud Pak for Integration。” Simone Rischia IT 基础设施、运营和安全经理 Q8 Petroleum Italia

同时，Bove 和 Rischia 希望将 IBM 平台的使用范围扩大到整个组织。Q8 Northwest Europe 团队提出的物流项目为他们提供了所需的动力。

Rischia 解释说：“我们将此视为在整个组织内实现 API 平台标准化的契机。Q8 Petroleum Italia 是第一个引入此类平台的运营单位，我们在 IBM 产品方面取得了成功。我们强烈建议欧洲的其他运营部门也迁移到 IBM Cloud Pak for Integration。”
具有多种优势的单一平台

作为意大利最大的石油公司之一，Q8 Italia 在全国各地运营服务和加油站。其姊妹公司 Q8 Northwest Europe 在比利时、荷兰和卢森堡开展业务。这两个组织都是科威特石油国际公司的子公司，该公司在欧洲、中东和亚洲都有业务。

由于业务范围如此之广，很难在单一集成平台上实现标准化，但此举显然有助于简化运营和降低开发成本。Rischia 和 Bove 都认为 IBM Cloud Pak for Integration 是实现标准化的正确平台，但原因各不相同。

对于 Rischia 来说，主要优势在于强度和安全性。“我们推出了与 IBM® DataPower® Gateway 相结合的平台。新平台将对外公开 API，因此安全性至关重要。从安全角度来看，与竞争对手相比，DataPower 可能对我们来说是最大的价值。”

对于 Bove 来说，灵活性是关键。“我们是一个多元化的组织，”他说。“我们需要保证流程的标准化，但我们也需要一定的灵活性，因为意大利市场与西北欧市场有很大不同，”他说。

借助 IBM Cloud Pak for Integration，Q8 Italia 的团队能够创建三个独立的 API 目录：一个用于 Q8 Italia，一个用于 Q8 Northwest Europe，一个用于科威特国际石油公司。这样，公司的三个部门都能开发出适用于各自特定市场的 API。

在 Q8 Italia，这项工作首先为企业对企业 (B2B) 和企业对消费者 (B2C) 交易构建数字支付流程。与此同时，该组织正在开发一款移动应用程序，允许企业和私人客户使用手机进行支付。该解决方案还将与 Q8 Italia 的忠诚度计划应用程序 Club Q8 集成。

Rischia 说：“我们开始增加通过应用程序为客户提供的服务数量。API 是这些服务与我们的后端系统交互的更快、更相关的方式。”
我们是一个多元化的组织。我们需要保证流程的标准化，但我们也需要一定的灵活性，因为意大利市场与西北欧市场有很大不同。 Francesco Bove 业务创新经理 Q8 Petroleum Italia
更重要的事情即将发生

借助 IBM Cloud Pak for Integration 平台，Q8 Italia 不仅实现了公司 API 管理方法的标准化：该解决方案还提供了一种保护 B2B 和 B2C 运营的方法。Rischia 解释说：“我们使用该软件创建了有关容量、性能和安全的特定规则。每个 API 都必须经过验证后才能启用。如果没有这些验证，我们的客户就会受到严重干扰，而这些反过来又会对我们的品牌声誉产生直接影响。”

该解决方案还为科威特石油公司节省了大量成本。将 Q8 Northwest Europe 和科威特石油国际公司纳入与 Q8 Italia 相同的平台意味着该公司能够利用增量许可的优势，只需多购买 20% 的许可即可支持所有三个组织。

Rischia 和 Bove 都将该解决方案视为实现更大目标的另一个起点。Rischia 渴望开始使用该平台的容器化功能，该平台针对在任何云或 IT 环境中的 Red Hat® OpenShift®上的部署进行了优化。“我们开始使用 API 来开发基于 Docker 和 Kubernetes 的新云原生应用程序，并且我们正在尝试将一些现有应用程序迁移到容器，”他说。

与此同时，Bove 表示，“我可以确认，这是一次巨大的成功，它将为我们开启其他类似的项目，我们可以从一个运营单位扩展到另一个运营单位。我们第一次真正作为一个公司一起合作。”
Q8 标志
关于 Q8 Petroleum Italia S.p.A.

Q8 Italia （链接位于 ibm.com 以外）是科威特石油国际公司的意大利分公司。该公司于 1986 年进入意大利市场，目前经营着 3000 多个服务站、车队业务部门、航空和航海部门以及物流、贸易和运营部。Q8 Italia 总部位于罗马，2018 年收入为 67 亿欧元。
解决方案组件 IBM Cloud Pak® for Integration IBM® DataPower® Gateway Red Hat® OpenShift®
采取下一步行动

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2021 年 7 月在美国制作。

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