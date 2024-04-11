主页 人工智能与机器学习 Cloud Pak for AIOps 将智能 IT 运营融入 AIOps 平台
了解如何利用 IBM Cloud Pak for AIOps 实现主动式 IT 运营
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什么是 IBM Cloud Pak for AIOps？

智能运维 (AIOps) 平台可提供对不同环境中性能数据与依赖性的可视化管理，借助该平台，企业可在不断变化的环境中加速创新、降低运营成本并实现 IT 运营 (ITOps) 转型。积极采用人工智能、机器学习和自动化等技术，帮助 IT 运营经理及站点可靠性工程师 (SRE) 来解决事件管理与修复方面的问题。

如果您正在寻找 IBM® Netcool® Operations Insight 或任何之前的 IBM IT 管理产品，您现在就应选择使用 IBM Cloud Pak® for AIOps。

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借助 IBM Cloud Pak for AIOps 了解 IT 事件的业务环境和影响
优势 利用现代 AI 驱动的事件管理进行自动化操作、预测和修复。 对数据进行情境化管理

通过对数据进行情境化管理，提供切实可行的洞察分析进行有效决策，为组织赋能。

 前瞻性的建议

根据高级分析和机器学习提供主动建议，加快解决和诊断事件。

 协作解决问题

利用协作功能实现团队之间的无缝协作和知识共享，培养团队合作并增强解决问题的能力。

 自动配置

通过自动配置功能精简运营并节省时间，实现高效的资源分配和管理。

 灵活的部署

受益于多种部署选项的灵活性，使组织能够选择最适合其需求的环境，无论是内本地、云端还是混合部署。

功能

跨域数据摄取和整合 简化数据配置，利用自动化工具连接各种系统，摄取和分析来自多个域、工具和来源的实时或历史数据。
生成拓扑结构 对动态基础架构进行控制，实现定期组装统一的 IT 资产拓扑结构，利用实时或历史数据了解应用程序和资源状况，从而有效地查明事件。
事件关联与压缩 通过事件关联与压缩减少事件过载。充分利用事件分析功能，根据用户定义的属性对事件进行分组、丰富、抑制和可视化操作。运用时间、拓扑结构和行为模式进行高效的事件管理。
AI 加速运营 利用多个 AI 模型缩短 MTTR，协助运营团队了解和诊断事件。接受无人监督的培训并获取易于使用的模型管理工具。在单一管理控制台中直观呈现相关的事件警报、指标、拓扑结构和推荐的运行手册，而 ChatOps 整合可确保与关键团队成员进行沟通和协调。
强化修复措施 检测异常状况并建立基线，利用 AI 模型进行自动异常检测、深入洞察分析和解释说明，通过“下一步最佳行动方案”建议、自动化运行手册和主动规避风险来加速修复。

产品导览

四个小圆圈分布在四周，中间有个大圆圈；下面有数据工具和齿轮，两个人在半圆形板上创建数据
IBM Cloud Pak for AIOps 产品导览
提升企业 AIOps 平台的价值

运用 IBM Cloud Pak for AIOps 简化运营管理。将算法、高级分析和人工智能用于 IT 运营，从而准确识别新出现的问题，并根据环境条件适当分配事件，在动态而复杂的环境中快速诊断问题，覆盖本地或跨供应商等多种场景。完善基础架构监控，增强应用程序性能和工作量，并减少企业 AIOps 平台上的停机时间。

客户案例

AI 助力美国最大的 5G 网络

T-Mobile 利用 AIOps 最大限度地提高效率和可靠性。故障处理时间从 5 分钟缩短至 19 秒。

 一家鼎鼎有名的创新公司在其全球企业范围内部署 AIOps

Electrolux 充分发挥自主运营能力，确保 CPU 利用率处于适当状态，将碳排放量减少了 75%。

 将球迷参与度推向新的高度

高尔夫大师锦标赛采用 AIOps 在多个云中创建了顺畅无缝、协调一致的管理机制，实现比单一云方法多出 2.5 倍的价值。

 中国台湾高速网路与计算中心

NCHC 在中国台湾加速研究与创新，以改善公共网络服务，并利用 AIOps 主动预防停机中断事件。
IBM AIOps 解决方案 IBM AIOps Insights

AIOps Insights 是一种 SaaS 解决方案，通过人工智能驱动的事件和事故管理，处理并解决中央 IT 运营团队在管理企业 IT 资源可用性方面面临的问题。

 IBM Instana Observability 新一代应用性能管理平台

通过全自动化应用程序的可观测性，厘清混乱的 IT 环境，并提供切实可行的洞察分析，从而实现最佳运行性能和卓越的用户体验。

 IBM® Turbonomic® 应用资源管理

自动提供执行应用程序所需的资源，同时确保遵循业务政策。

 IBM SevOne® Network Performance Management

深入了解适合现代 NetOps 的其中一个最全面、可扩展并具备应用程序感知的网络性能监控系统。
资源 参考架构

深入了解如何应用 AI 和构建神经网络来定义分析模型，从而帮助实现 IT 运营自动化。

 文档

了解最新发布的内容，查看更多学习文档，找到获取支持的其他途径。

 社区

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 系统要求

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