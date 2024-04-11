智能运维 (AIOps) 平台可提供对不同环境中性能数据与依赖性的可视化管理，借助该平台，企业可在不断变化的环境中加速创新、降低运营成本并实现 IT 运营 (ITOps) 转型。积极采用人工智能、机器学习和自动化等技术，帮助 IT 运营经理及站点可靠性工程师 (SRE) 来解决事件管理与修复方面的问题。

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