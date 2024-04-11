智能运维 (AIOps) 平台可提供对不同环境中性能数据与依赖性的可视化管理，借助该平台，企业可在不断变化的环境中加速创新、降低运营成本并实现 IT 运营 (ITOps) 转型。积极采用人工智能、机器学习和自动化等技术，帮助 IT 运营经理及站点可靠性工程师 (SRE) 来解决事件管理与修复方面的问题。
如果您正在寻找 IBM® Netcool® Operations Insight 或任何之前的 IBM IT 管理产品，您现在就应选择使用 IBM Cloud Pak® for AIOps。
通过对数据进行情境化管理，提供切实可行的洞察分析进行有效决策，为组织赋能。
根据高级分析和机器学习提供主动建议，加快解决和诊断事件。
利用协作功能实现团队之间的无缝协作和知识共享，培养团队合作并增强解决问题的能力。
通过自动配置功能精简运营并节省时间，实现高效的资源分配和管理。
受益于多种部署选项的灵活性，使组织能够选择最适合其需求的环境，无论是内本地、云端还是混合部署。
AIOps Insights 是一种 SaaS 解决方案，通过人工智能驱动的事件和事故管理，处理并解决中央 IT 运营团队在管理企业 IT 资源可用性方面面临的问题。
通过全自动化应用程序的可观测性，厘清混乱的 IT 环境，并提供切实可行的洞察分析，从而实现最佳运行性能和卓越的用户体验。
自动提供执行应用程序所需的资源，同时确保遵循业务政策。
深入了解适合现代 NetOps 的其中一个最全面、可扩展并具备应用程序感知的网络性能监控系统。