IBM® Cloudant® 是一种完全托管的分布式数据库，针对繁重的工作负载和快速增长的 Web 及移动应用程序进行了优化，它以 IBM Cloud® 服务的形式提供，SLA 要求达到 99.99%。Cloudant 可以弹性扩展吞吐量和存储，其 API 和复制协议与 Apache CouchDB 相兼容，可用于混合或多云架构。
即时部署实例、创建数据库，以及独立扩展吞吐量和数据存储，以满足应用需求。
使用可选的用户定义加密密钥管理通过 IBM Key Protect 对所有数据进行加密，并与 IBM Identity and Access Management 相集成。
由于 Cloudant 可在可用性区域和 6 个地区分布数据以满足应用程序性能和灾难恢复要求，因而能够获得持续的可用性。
Cloudant Sync 库可在移动设备上存储、索引和查询本地 JSON 数据，并在设备之间同步数据，均由您的应用程序控制。
Java-cloudant 是 IBM Cloud® library for Java™ 的官方 Cloudant NoSQL 数据库。获取有关库安装的信息、详情和示例。
Nodejs-cloudant 是 Node.js 的官方 Cloudant NoSQL 数据库。
提供了使用 Python 处理 Cloudant NoSQL 数据库的支持库。
支持的 SwiftCloudant 库可用于处理 Cloudant NoSQL 数据库。此库使用 CocoaPods 进行安装，属于早期发布版本。
获取关于本产品最常见问题的回答。
Cloudant 可处理软件和硬件配置、管理和扩展以及支持。随着配置的吞吐量需求的变化，您将获得硬件的高可用性和灵活扩展功能。了解数据库即服务 (DBaaS) 的其他优点。
文档数据存储以 JSON 形式表示，每个文档本身都是一个复杂的数据结构。文档可包含各种数据类型的嵌套结构，用户可以查询这些结构，检索或更新整个或部分文档，而无需锁定数据库。文档通过唯一的主键进行存储和检索。
JSON 的吸引力部分源自于其模式，这种模式无需管理员干预即可迅速发展。 由于与 JavaScript 具有亲缘关系，JSON 为持久存储 Java 或 JavaScript 对象提供了一个优雅的模型 - 无需像 OpenJPA 或 Hibernate 这样的重量级对象就可以构建数据层解决方案。通过存储 JSON 文档来表示真实对象是很直观的方式。
虽然 Cloudant 与 Apache CouchDB 的 API 兼容，但与 CouchDB 不同的是，Cloudant 为全文搜索和地理空间索引功能提供了额外的分层开源技术。两者均共享一个通用的复制协议，因此只需单击一下，即可将 Cloudant 数据的副本同步到远程 CouchDB 实例，反之亦然。深入了解相关差异。
离线优先架构意味着在没有互联网连接的情况下构建应用程序；该架构支持您在没有连接的情况下与应用程序进行交互。通过使用 Cloudant Mobile Sync，移动应用程序可以在网络不可用时收集和读取数据。建立连接后，数据将与 Cloudant 同步。Cloudant 还可以与 Hoodie 和 PouchDB 协同工作。