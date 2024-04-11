离线优先架构意味着在没有互联网连接的情况下构建应用程序；该架构支持您在没有连接的情况下与应用程序进行交互。通过使用 Cloudant Mobile Sync，移动应用程序可以在网络不可用时收集和读取数据。建立连接后，数据将与 Cloudant 同步。Cloudant 还可以与 Hoodie 和 PouchDB 协同工作。