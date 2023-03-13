主要云供应商提供了大量的 DBaaS 选项，其中包括 关系数据库管理系统 (RDBM) 以及非相关或 NoSQL 数据库，例如文档和纵列储存。

为您的企业寻找合适的 DBaaS 供应商包括确定哪些数据库技术最适合您的应用程序，然后，当然，还要确保您的供应商支持该技术。 该过程的前半部分可能比较复杂，因为没有适合所有应用程序的万能 DBaaS。 经常会涉及到权衡，而有时权衡非常微妙。 以下是您需要考虑的一些特定因素。

主数据存储还是辅助数据存储更适合我的应用？



主数据存储是那些提供灵活数据模型的存储，包括关系数据库和基于文档的数据存储。 它们通常支持通用查询语言（例如 SQL 的各种实现）和通用数据建模工具。 大多数设计的重点是维护数据的完整性。 它们很灵活，是大多数应用程序的可靠选择。 主要数据储存的示例包括 MySQL、 MongoDB 和 PostgreSQL。

与之相反，辅助数据存储往往能出色地执行一些专门的任务，但不是强大的通用工具。 它们可能提供的数据模型或查询功能受限，但将在某个特定领域具有同类中最好的性能。 这种类型的示例包括 Redis、etcd、 Elasticsearch 和 JanusGraph。 如果此类型数据库完全适合您的应用程序的需求，您可以通过使用辅助的数据商店获得出色的结果；否则，请坚持使用主数据储存。

数据库的底层的体系结构是否完美适合我的需求？



关键升级到选择一个数据库引擎，它不仅是一个很好的匹配项为您的应用程序的当前需求，而且可以扩展以满足将来的需要。 分布式系统比单节点系统更难构建、管理和维护，其无限的水平可扩展性可能以可用功能或性能的牺牲为代价。

测试期间是否数据库执行井？



在没有实际测试的情况下，通常不可能准确地了解数据库的特性和功能与您的应用的需求匹配程度如何。 因为在 DBaaS 产品上开始构建非常容易（而且负担得起），所以选择过程的一个关键部分应该是创建和探索原型。 这将支持您能够评估应用程序向数据库发送实际请求时的响应时间，并观察应用程序在生产环境中遇到混合操作和通信量时的性能。

云提供商还提供什么服务？



由于 DBaaS 产品通常与完整的云平台集成，所以比较供应商的整体产品也很重要，这些产品超出了数据库本身的特性和功能。

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