什么是 MongoDB？

MongoDB （链接在 IBM 之外） 是一个开源非关系数据库管理系统 (DBMS)，利用灵活的文档取代表和行来处理和存储各种形式的数据。 作为 NoSQL 数据库解决方案，MongoDB 不需要关系数据库管理系统 (RDBMS)，因此提供一个弹性数据存储模型，可以让用户轻松地存储和查询多元数据类型。 这不仅为开发人员简化了数据库管理，而且为跨平台应用程序和服务创建可高度可扩展的环境。
MongoDB 文档或文档集合是基本数据单位。 这些文档采用二进制 JSON 格式（Java 脚本对象表示方法），可以仓库各种类型的数据，并跨多个系统进行分发。 由于 MongoDB 采用动态模式设计，因此用户在创建数据记录、通过 MongoDB 聚合查询文档集合和分析大量信息时拥有无与伦比的灵活性。
当前有许多 数据库管理解决方案 可用，所以为您的企业选择合适的解决方案并不容易。 下面是一些常见解决方案的比较和最佳用例，希望能帮助您做出决定。
MySQL（链接在 IBM 外部） 使用结构化查询语言访问存储数据。 这种格式使用模式创建数据库结构，利用表作为一种标准化数据类型的方式，这样就可以搜索到值并正确地查询值。 MySQL 是一个成熟的解决方案，在许多情况下都十分有用，包括网站数据库、应用程序和商用产品管理。
MySQL 本质上十分严格，因此如果数据完整性和隔离十分重要，例如管理交易数据时，MySQL 比 MongoDB 更好用。 但在某些情况下，MongoDB 不太严格的格式和更高的性能使其成为一种更好的选择，尤其是可用性和速度是主要顾虑时。
尽管 Cassandra（链接在 IBM 之外） 和 MongoDB 都属于 NoSQL 数据库，但它们各有不同的优势。 Cassandra 使用由行和列组成的传统表结构，使用户能够在编译前重设数据格式时保持一致性和耐久性。
Cassandra 可以为寻求 NoSQL 解决方案的企业提供更简单的过渡，因为它的语法与 SQL 相似；它还能可靠地处理部署和复制，而不必进行大量配置。 但是，它在处理结构化和非结构化数据集时的灵活性不如 MongoDB，用于任务关键型云应用程序时的性能和可靠性也不如 MongoDB。
MongoDB 的 JSON 文档模式让您能够在需要的位置存储后端应用程序数据，包括在 Apple iOS 和 Android 设备中以及 基于云的存储解决方案。 这种灵活性能够让您跨使用次要和地理空间索引的多个环境聚集数据，让开发人员能够无缝扩展移动应用。
随着公司扩展其运营，能够从大型数据池中访问关键指标和业务洞察变得至关重要。 MongoDB 可轻松地将 JSON 和类似 JSON 的文档（如 BSON）转换为 Java 对象，因此在跨多个开发环境分析实时信息时，读写 MongoDB 中的数据非常快速且高效。 事实证明，这对包括政府、金融服务和零售业务在内的多个业务领域十分有益。
内容管理系统 (CMS) 是一款强大的工具，在用户访问电子商务套件、在线发布、文档管理平台和其他应用程序和服务时，对于确保积极的用户体验至关重要。 通过使用 MongoDB，您可以通过一个具备高可用性的数据库，轻松地向在线应用程序和网站添加新功能和属性。
Apache Hadoop 框架是一个开源模块集合，包括 Hadoop 分布式文件系统和 Hadoop MapReduce，它们可与 MongoDB 配合使用以存储、处理和分析大量数据。 组织可以使用 MongoDB 和 Hadoop 进行风险建模、预测性分析和实时数据处理。
多年来，MongoDB 成为许多企业信赖的解决方案，满足了他们对强大的高度可扩展 NoSQL 数据库的需求。 但是 MongoDB 远远不只是一个基于文档的传统数据库，它拥有一些出色的功能，与其他的 DBMS 截然不同。
随着企业云应用程序规模和资源需求的增长，保证服务可用性和可靠性的过程中可能会发生问题。 MongoDB 的 负载均衡 共享过程一次性跨多个 虚拟机 分布大量数据及，同时仍保持可接受的读写吞吐量。 这种水平扩展称为 分割 ，可以帮助组织避免硬件垂直扩展的成本，同时还能扩展基于云的部署的容量。
相较于其他数据库，MongoDB 的一大优势是能够处理不需要预定义模式的特设数据库查询。 MongoDB 数据库使用一种类似于 SQL 数据库的查询语言，对于入门和高级开发人员而言都非常容易上手。 这种便利性使用户能够通过常见的帮助命令和简单的 shell 命令轻松地推送、查询、排序、更新和导出数据。
MongoDB 的一大优点是它的多语言支持。 MongoDB 曾发布了多个版本，并且仍在持续开发中，并具备对流行编程语言的驱动程序支持，包括 Python、PHP、Ruby、Node.js、C++、Scala、JavaScript 等等。
部署涉及两个主要活动：安装 MongoDB 和创建数据库。
安装 MongoDB 后，您需要创建一个目录来存放数据。 可以在本地创建，也可以使用公共或私有云存储解决方案。 有关开始使用 MongoDB 的更多信息，请 单击此处（链接在 IBM 之外） 查看完整的指南、教程和演示过程。
了解有关 IBM Cloud Databases for MongoDB 的更多信息，这种功能强大的文档数据存储专为提高开发人员的易用性和灵活性而设计。
简化 MongoDB 的运行：自动化管理，保持数据库性能的领先地位，发掘将数据转化为价值的机会。
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