什么是 MongoDB？

当前有许多 数据库管理解决方案 可用，所以为您的企业选择合适的解决方案并不容易。 下面是一些常见解决方案的比较和最佳用例，希望能帮助您做出决定。

MongoDB 与 MySQL

MySQL（链接在 IBM 外部） 使用结构化查询语言访问存储数据。 这种格式使用模式创建数据库结构，利用表作为一种标准化数据类型的方式，这样就可以搜索到值并正确地查询值。 MySQL 是一个成熟的解决方案，在许多情况下都十分有用，包括网站数据库、应用程序和商用产品管理。

MySQL 本质上十分严格，因此如果数据完整性和隔离十分重要，例如管理交易数据时，MySQL 比 MongoDB 更好用。 但在某些情况下，MongoDB 不太严格的格式和更高的性能使其成为一种更好的选择，尤其是可用性和速度是主要顾虑时。

MongoDB 与 Cassandra

尽管 Cassandra（链接在 IBM 之外） 和 MongoDB 都属于 NoSQL 数据库，但它们各有不同的优势。 Cassandra 使用由行和列组成的传统表结构，使用户能够在编译前重设数据格式时保持一致性和耐久性。

Cassandra 可以为寻求 NoSQL 解决方案的企业提供更简单的过渡，因为它的语法与 SQL 相似；它还能可靠地处理部署和复制，而不必进行大量配置。 但是，它在处理结构化和非结构化数据集时的灵活性不如 MongoDB，用于任务关键型云应用程序时的性能和可靠性也不如 MongoDB。