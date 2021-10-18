虚拟化可以更高效地使用物理计算机硬件，而且是云计算的基础。

虚拟化是通过虚拟机监控程序（也称为虚拟机监视器 (VMM)）来实现的。当虚拟机彼此并行运行时，该轻量级软件层负责对其进行管理。

虚拟化的诞生可追溯到 1964 年，当时 IBM 设计并推出了 CP-40，这是 IBM System/360 的一个实验性分时研究项目。后来，CP-40 依次演变为 CP-67 和 UNIX，且可提供能支持多个并发用户的计算机硬件，并为虚拟机奠定了基础。

1972 年 8 月 2 日，IBM 推出了被很多人视为首个虚拟机的 VM/370 以及首个支持虚拟内存的 System/370 大型机。

1998 年，VMware（ibm.com 外部链接）开发了 x86 操作系统，该操作系统可以将一台计算机分成多个虚拟机，每个虚拟机都有自己的操作系统。1999 年，该公司推出了 VM Workstation 1.0，这是首款允许用户在单个电脑上将多个操作系统作为虚拟机运行的商业产品。

如今，虚拟化已成为企业级 IT 基础设施的标准实践，也是云计算经济的驱动力，使企业能够提高容量利用率并降低成本。可以虚拟化所有 IT 基础设施，包括桌面环境、操作系统、存储硬件、数据中心等等。