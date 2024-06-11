企业资源计划 (ERP) 是一种业务管理软件系统，通过自动化和整合来管理和简化组织的功能、过程和工作流程。
ERP (企业资源计划) 是 Gartner 在 20 世纪 90 年代创造的术语，旨在管理企业的所有部分 - 财务、人力资源、制造、供应链、服务、采购、供应链管理、产品生命周期管理、项目管理等 - 使其成为组织日常业务运营的重要组成部分。ERP 软件由全部相连且共享一个公共数据库的业务应用程序组成，因此减少了端到端业务运行所需的资源数量。
这些被称为企业模块的业务应用程序各自专注于一个特定的业务领域，但又能共同满足企业的需求。由于企业的规模和需求各不相同，因此这些模块并非千篇一律。企业可以选择最适合自身业务的模块。
企业资源规划系统要提供最大价值，最优方式是企业发挥每个业务职能模块的优势。ERP 实施为所有业务数据提供一个中心位置，消除了使数据收集复杂化并为许多企业带来数据重复挑战的孤岛。这种新系统（ERP 模型）是单一可信信息源的软件解决方案。
ERP 软件系统有三种不同形式：
- 云订阅模式（软件即服务）
- 许可模式（本地部署）
- 混合模式
请继续阅读，了解有关这三种系统以及 ERP 软件管理系统常用模块的更多详细信息。
ERP (企业资源计划) 软件系统有三种类型：现场系统、基于云的系统和混合系统。它们彼此不同，各有优缺点，具体取决于业务需求和 ERP 方法。这些系统都有助于企业决策并提高盈利能力。
现场 ERP：也称为本地 ERP，部署在现场，主要由企业控制。如果企业希望完全控制 ERP 软件和安全性，则可以选择这种模式。如果选择这一 ERP 软件选项，将需要一个本地专用 IT 资源来处理技术和应用程序维护活动。
基于云的 ERP：基于云的 ERP 系统，通常被称为软件即服务或 SaaS，意味着第三方在云端管理 ERP 软件。这种灵活的系统利用人工智能 (AI) 和机器学习等技术，可以提高自动化效率，并允许员工通过互联网在任何设备上搜索组织数据。IBM®、Infor、Microsoft、Oracle 和 SAP 提供新的 ERP 解决方案。
基于可扩展性、敏捷性以及低成本，这种类型成为流行的 ERP 软件模型。其主要缺点是企业信任 ERP 供应商时承担的安全风险。业务数据非常敏感，需要谨慎处理。
混合 ERP：适合寻求现场和 SaaS 模式特征以满足业务需求的企业。在此模型中，一些 ERP 应用程序和数据将位于云端，一些位于本地。这种类型有时被称为两层 ERP。
ERP (企业资源计划) 系统基于支持特定业务流程的各种模块。有些模块是 ERP 系统的基础，其他功能可被第三方应用程序访问。下面给出一些最流行的模块，并提供了部署选项。
财务和会计：财务和会计模块通常对于许多 ERP 系统来说是最重要的。该模块的主要目的是帮助企业了解财务前景并分析整个业务。该模块的主要功能是跟踪应付账款 (AP) 和应收账款 (AR)，同时有效地结账并生成财务报告和定价。该模块可以自动执行计费相关任务，并存储企业的重要财务信息，例如供应商付款、现金管理和对账。它还为企业提供明确的指标，并帮助进行生产计划。
采购：采购模块或购买模块可帮助企业采购制造商品所需的材料和服务。该模块有助于实现采购自动化，以及跟踪和分析外来报价。通过采购模块，企业可以维护供应商列表并将供应商与某些物料挂钩，从而有助于培养良好的供应商关系。
制造：制造模块通常称为制造执行系统，是 ERP 软件的重要规划和执行组件。该模块可帮助制造商规划生产并确保生产所需的一切。制造模块可以更新在制品的状态，同时提供在制品或成品的实时信息。该模块通常还包括物料需求计划 (MRP) 解决方案，这是工具制造商 Black and Decker 的原始制造系统。1
销售：销售模块负责与客户和潜在客户保持畅通的沟通渠道。它可以利用数据驱动型洞察来提高销售额并做出针对性决策，并在出现促销或追加销售机会时协助开具发票。其他功能（包括供应链解决方案）可提供有用的库存管理和订单管理，其中包括仪表板、更强大的商业智能和物联网 (IoT) 技术。
客户关系管理：客户关系管理 (CRM) 模块或服务模块帮助企业提供卓越的服务。通过存储客户信息（例如之前的通话、电子邮件和购买历史），企业可以获得更好地服务当前和未来客户所需的数据。借助该模块，员工能够在客户进入时轻松获取所需信息，并通过 ERP 软件保存的数据提供针对性客户体验。
人力资源管理：人力资源模块提供工时、考勤和工资单等基本功能。该模块维护所有员工的数据并存储与每个员工相关的文档，例如绩效评估或工作描述。如果公司愿意，它可以获得整个人力资本管理 (HCM) 套件，并将其连接到 ERP，从而提供更强大的 HR 功能。
独立会计软件和 ERP 软件确有相似之处，但也有所不同。关键在于二者的具体功能和覆盖范围。会计软件通常涵盖财务报告、应付账款和应收账款、银行业务和基本销售收入信息。
现代 ERP 软件包含广泛的模块，可以覆盖业务的各个方面。会计只是 ERP 技术可以提供的大量功能中的一个模块。ERP 软件面向特定行业的需求而构建，而且可以根据几乎所有企业的需求进行定制。
会计软件在销售、客户关系管理和实时数据可访问性方面还有其他限制。ERP (企业资源计划) 软件提供专门的销售管理模块，且不局限于会计软件的功能。ERP 将所有财务信息整合至一个数据库，并且可以在云端完成，便于访问。
如果您的小型企业正在迅速扩张，可能会超出传统会计软件的范围，您可能需要将所有会计数据置于一个软件包（例如 ERP）中。对于各种规模的企业而言，集中放置所有数据对于获得洞察至关重要，并且通过 ERP 软件提供多个可用模块可以在业务变化时为企业提供帮助。
ERP 的优势众多，最突出的是提高生产力、降低运营成本、灵活性和集成信息。商业智能 ERP 部署提供的服务比传统会计软件产品要丰富得多。
无论身处何种行业，几乎所有企业都需要准确、实时的数据。以下是一些依赖 ERP 解决方案的企业。
公用事业：公用事业公司需要持续审查资本资产。因此，如果没有 ERP，整理这些资产会变得非常困难。ERP 软件还可以帮助它们预测未来服务和更换陈旧资产的需求。
服务公司：会计、税务、工程和其他专业服务公司需要功能强大且可提供实时数据的 ERP 软件。专业服务企业不能承受延误。ERP 软件助力这类企业按计划完成任务，同时降低成本并提高资源利用率。
批发商：对于大多数批发商和进口商而言，降低分销成本和增加库存是成功的两个关键要素。保持业务有序、高效运行的最佳方法是使用 ERP 软件，并根据业务需求定制模块。这样，批发商就可以控制业务的库存管理、采购和一般物流。
零售商：近年来，随着电子商务和其他销售渠道的发展，许多购买都在网上进行，这已经极大地改变了零售行业的格局。零售企业依赖集成数据，需要 ERP 软件为客户提供自助服务选项。ERP 解决方案可以协助采购订单和仓库管理。零售商还可以通过 ERP 提高客户回头率并提高网站转化率。
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