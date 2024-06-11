ERP (企业资源计划) 是 Gartner 在 20 世纪 90 年代创造的术语，旨在管理企业的所有部分 - 财务、人力资源、制造、供应链、服务、采购、供应链管理、产品生命周期管理、项目管理等 - 使其成为组织日常业务运营的重要组成部分。ERP 软件由全部相连且共享一个公共数据库的业务应用程序组成，因此减少了端到端业务运行所需的资源数量。

这些被称为企业模块的业务应用程序各自专注于一个特定的业务领域，但又能共同满足企业的需求。由于企业的规模和需求各不相同，因此这些模块并非千篇一律。企业可以选择最适合自身业务的模块。

企业资源规划系统要提供最大价值，最优方式是企业发挥每个业务职能模块的优势。ERP 实施为所有业务数据提供一个中心位置，消除了使数据收集复杂化并为许多企业带来数据重复挑战的孤岛。这种新系统（ERP 模型）是单一可信信息源的软件解决方案。

ERP 软件系统有三种不同形式：



- 云订阅模式（软件即服务）

- 许可模式（本地部署）

- 混合模式

请继续阅读，了解有关这三种系统以及 ERP 软件管理系统常用模块的更多详细信息。