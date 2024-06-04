采购是指公司如何获得业务运营所需的商品和服务。有效的采购对于组织确保拥有适当的资源来高效运营并实现其目标至关重要。采购涉及一系列步骤，包括：

- 确定业务需求

- 寻找可靠的供应商

- 合同谈判

- 管理与供应商的关系

- 维护每个步骤的记录

由于简化这些流程可提高盈利能力，因此采购的目标便是：以最佳价值获取必要的产品或服务，同时平衡质量和交货时间等各种因素。这是一个持续的过程。很多公司会定期进行质量保证检查和绩效分析，而其结果可能会导致重新对供应商合同进行谈判或寻找替代供应商。

在较小的公司中，采购可能由单人处理。规模较大的公司通常设有采购部，由首席采购官领导，负责监督采购流程。包括采购专业人员、法律和财务团队以及最终用户在内的各利益相关方之间的有效沟通与协作是取得成功采购结果的必要条件。

例如，采购和财务之间的合作伙伴关系使财务团队能够更好地了解如何选择正确的商品和服务来实现利润最大化，从而实现更加准确的预算和预测。技术现代化方面的内部业务合作通常对于确保持续改进和实施有利于采购、财务和会计以及供应链运营商的技术至关重要。他们可以一起利用可信数据、AI 主导的见解和自动化来优化其端到端工作流程。在整个采购过程中，遵守道德标准至关重要。还必须遵守法律标准，确保道德实践、降低风险并维护组织运营的完整性。

采购团队所获取产品和服务的类型多种多样，具体则取决于组织的使命和需求。相关示例包括用品、办公设备、家具、制造原材料、机械、设施、合同工、招聘服务、差旅相关服务、营销材料等。