IBM® Concert 把控制权交到您手中，以便您可以简化并优化运营，从而专注于持续提升用户体验，以及提高开发人员和 SRE 的工作效率

IBM Concert 提供生成式 AI 洞察，可帮助您了解应用程序环境，并支持您探索应用程序架构中的联系、依赖关系、差距和机会。

在 watsonx 的支持下，Concert 能够与您现有的环境和工具集连接，实现实时数据和依赖关系映射，帮助您发现运营挑战、了解根本原因、预测可能发生的问题，并采用推荐的操作和自动化措施来主动解决问题。

