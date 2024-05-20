深入了解如何使用 IBM Concert 进行风险管理
深入了解如何使用 IBM Concert 进行合规管理
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IBM Concert 提供生成式 AI 洞察，可帮助您了解应用程序环境，并支持您探索应用程序架构中的联系、依赖关系、差距和机会。
在 watsonx 的支持下，Concert 能够与您现有的环境和工具集连接，实现实时数据和依赖关系映射，帮助您发现运营挑战、了解根本原因、预测可能发生的问题，并采用推荐的操作和自动化措施来主动解决问题。
Concert 支持您跨任何环境和工具集无缝管理应用程序。
Concert 可以连接到来自底层工具的所有不同数据流，让您能够真正了解自己的应用，并制定结果驱动型业务决策。
Concert 可利用生成式 AI 进行实时数据和依赖关系映射，并自动执行任务，以显著降低技术成本、风险和合规负担。
从开发到部署，全方位了解您的应用程序，并生成深入分析、可视化和建议，以便您快速付诸行动。
利用生成式 AI 来获得具体的洞察分析和切实可行的建议，这些洞察分析和建议还可以触发自动化操作，以改进业务关键型应用。Concert 为应用所有者、开发人员和 SRE 提供最高效的前进方向，帮助他们预测可能发生的问题，以便他们可以重新专注于能够提升业务影响力的工作。
随着时间的推移，维护对系统状态的准确记录，以便重建事件、识别漏洞并有效解决问题，从而提高安全性、合规性和运营完整性。
使用风险、合规、成本、安全等因素深入了解应用程序的运行状况。Concert 会生成相关的操作和战略建议，以便您可以采取行动改进您的应用程序。
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*截至 2028 年，全球将创建 10 亿个新逻辑应用程序
IDC 市场报告：10 亿个新逻辑应用程序。2024 年 4 月，IDC #US51953724
**33% 的高管无法利用他们得到的所有数据
IDC 博客：探索企业智能架构平面
***预计截至 2026 年，使用生成式 AI 和自动化技术的企业可产生的生产率增长将达到 1 万亿美元
IDC FutureScape：2024 年全球未来工作预测（文档 #US49963723，2023 年 10 月）