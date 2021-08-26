风险管理是识别、评估和控制组织资本和收益所面临的财务、法律、战略和安全风险的过程。这些威胁或风险可能来自多种来源，包括财务不确定性、法律责任、战略管理失误、事故和自然灾害。
如果不可预见的事件让您的组织措手不及，其影响可能很小，例如对您的运营成本产生轻微影响。但在最糟糕的情况下，这可能会是个灾难，并会带来严重的后果，例如沉重的财务负担，甚至可能导致企业倒闭。
为了降低风险，组织需要投入资源来尽力减少、监控和控制负面事件的影响，同时最大限度地提高正面事件的影响。一致的系统性综合风险管理方法有助于确定如何最好地识别、管理和降低重大风险。
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在最广义的层面上，风险管理是一个包含人员、流程和技术的系统，让组织能够依据价值观和风险来制定目标。
一个成功的风险评估计划必须满足法律、合同、内部、社会和道德目标，并监控新技术相关法规。通过关注风险并投入必要的资源来控制和降低风险，企业将保护自己免受不确定性的影响，降低成本，并增加业务连续性和成功的可能性。
风险管理流程的三个重要步骤是风险识别、风险分析与评估以及风险缓解与监控。
风险识别是识别和评估对组织、其运营和员工队伍的威胁的过程。例如，风险识别可能包括评估 IT 安全威胁，例如恶意软件和勒索软件、事故、自然灾害和其他可能中断业务运营的潜在有害事件。
风险分析包括确定风险事件可能发生的概率，以及每个事件的潜在结果。风险评估可比较每种风险的严重程度，并根据期重要性和后果对其进行排名。
风险缓解是指规划和制定方法和选项，以减少对项目目标的威胁的过程。项目团队可能会实施风险缓解战略，以识别、监控和评估完成特定项目（如新产品创建）所固有的风险和后果。风险缓解还包括为处理与项目有关的问题和影响而采取的行动。
风险管理是一个持续的过程，会随着时间的推移调整和变化。重复并持续监控这些流程有助于确保最大程度地覆盖已知和未知的风险。
普遍接受的应对风险的战略有五种。此流程首先会考虑风险规避，然后转向应对风险的另外三种方法（转移，扩散和降低）。理想情况下，这三种方法应作为综合战略的一部分相互配合使用。仍可能会存在一些残余风险。
规避是一种通过不参与可能对组织产生负面影响的活动来降低风险的方法。例如，不进行投资或启动产品线，因为这样可以避免损失风险。
这种风险管理方法试图尽可能减少损失，而不是完全消除损失。在承受风险的同时，始终专注于控制损失并防止损失扩散。医疗保险中的预防性治疗是其中一个例子。
当风险得到分担时，损失的可能性就会从个体转移到团体。公司是风险分担的一个良好示例 – 许多投资者汇集资金，每个投资者只承担企业可能倒闭的一部分风险。
通过合同将风险转移给第三方，例如购买保险来覆盖可能的财产损失或伤害，将与财产相关的风险从本体转移到保险公司。
执行了所有风险分担、风险转移和风险降低措施之后，仍会存在一些风险，因为完全消除风险几乎是不可能的（除非通过规避风险）。这些称为残余风险
。
风险管理标准规定了一套特定的战略流程，从组织的目标着手，旨在通过最佳实践识别风险并促进风险缓解。
标准通常由共同致力于促进共同目标的机构设计，以帮助确保高质量的风险管理流程。例如，关于风险管理的 ISO 31000 标准就是一项国际标准，为有效的风险管理提供了原则和指导方针。
尽管采用风险管理标准有其优势，但也并非没有挑战。新标准可能不太容易融入现有的工作中，因此您可能需要推出新的工作方式。这些标准可能需要根据您的行业或业务进行定制。
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