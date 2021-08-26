如果不可预见的事件让您的组织措手不及，其影响可能很小，例如对您的运营成本产生轻微影响。但在最糟糕的情况下，这可能会是个灾难，并会带来严重的后果，例如沉重的财务负担，甚至可能导致企业倒闭。

为了降低风险，组织需要投入资源来尽力减少、监控和控制负面事件的影响，同时最大限度地提高正面事件的影响。一致的系统性综合风险管理方法有助于确定如何最好地识别、管理和降低重大风险。