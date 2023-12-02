供应链管理对于企业运营至关重要。但在全球化过程中，供应链变得越来越复杂和相互关联。公司依靠由供应商、制造商、分销商和物流专业人员组成的庞大生态系统，向世界各地的客户提供商品和服务。

然而，这种复杂性也意味着可能发生供应链中断的点更多，这是许多人在全球新冠疫情大流行期间获得的教训。此类中断可能会减缓运营速度、导致材料或资源短缺、损害品牌声誉或拖累盈利能力。



实施供应链风险管理战略是公司增强弹性抵御不确定性并确保业务连续性的一种方式。通过积极的准备，公司可以避免或最大限度地减少中断，降低成本，提高质量并提高客户满意度。SCRM 还帮助公司遵守法规、保护品牌声誉并促进可持续发展。