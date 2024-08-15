模型是处理输入数据并生成定量估计的任何定量方式、方法或系统。1 模型通常用于制定业务决策、确定业务机会和风险、制定业务战略和管理业务运营。

例如，金融机构依靠一系列模型来进行定价、估值以及检测和防止欺诈和洗钱，以及开展其他金融服务。模型的使用往往会带来风险，这使得模型风险管理 (MRM) 成为企业必须考虑的一项重要因素。

例如，2007 至 2008 年的全球金融危机部分归咎于风险价值 (VaR) 模型存在缺陷，该模型估计了投资可能产生的未来损失。22012 年，摩根大通“伦敦鲸”交易失败，造成了 60 亿美元损失和近 10 亿美元罚款。3部分原因是模型计算中的电子表格错误，低估了风险。4

2021 年，房地产市场公司 Zillow 在其购房项目失败后进行了 3.04 亿美元的库存减记，并计划裁减四分之一的员工队伍，部分原因是其房价估值模型无法准确预测房价。5