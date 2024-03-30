作为一种无监督学习方法，主题模型不需要用户生成的训练数据标签，这与监督学习的文本分类任务不同。相反，主题模型会生成大量文档，并以词组（称为主题）的形式标注主题信息。3但是，主题模型是如何生成这些词组的呢？

主题建模本质上是将文本集合中的每个单独文档视为一个 Bag of Words 模型。这意味着主题模型算法忽略了词序和上下文，只关注单词在每个文档中出现的频率以及它们同时出现的频率。4

大多数主题建模方法都是从生成文档-词项矩阵开始的。该矩阵对文本数据集进行建模，以文档作为行、单词作为列，或者相反。矩阵中的值表示给定单词在每个文档中出现的频率。然后，可以使用该矩阵生成一个矢量空间，其中 n 个词等于 n 维。给定行的值表示该文档在矢量空间中的位置。因此，使用相似词组中的单词且频率相近的文档在矢量空间中会更接近。从这里开始，主题模型将矢量空间中的邻近度视为共享相似概念内容或主题的文档。5

然而，主题模型并非 Bag of Words 的同义词。后者仅会计算文档集合中单词的出现数量，而主题模型则会将通常共同出现的单词划分为主题集。每个主题均会被建模为单词词汇表中的一个概率分布模型。然后，集合中的每个文档均会根据这些主题进行表示。6通过此方式，主题模型本质上是尝试对生成相关文档的话语（即主题）进行逆向工程。7

