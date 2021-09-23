NLP 将计算语言学的强大功能与机器学习算法和深度学习相结合。计算语言学是一门使用数据科学来分析语言和语音的语言学学科。它包括两种主要类型的分析：句法分析和语义分析。句法分析通过解析单词的语法并应用预先编程的语法规则来确定单词、短语或句子的含义。语义分析使用句法输出从单词中提取含义，并在句子结构中解释它们的含义。

单词的解析可以采用两种形式之一。依赖关系解析着眼于单词之间的关系，例如识别名词和动词，然后成分分析会生成解析树（或语法树）：句子或单词串的句法结构的寻根和有序表示。生成的解析树是语言翻译器和语音识别功能的基础。理想情况下，这种分析使输出（文本或语音）可为 NLP 模型和人所理解。

自监督学习 (SSL) 对于支持 NLP 特别有用，因为 NLP 需要大量标记数据来训练最先进的人工智能 (AI) 模型。由于这些标记的数据集需要耗时的注释（该过程涉及人工标记），因此收集足够的数据可能非常困难。自监督方法可以更省时，更具成本效益，因为它们替代了部分或全部需要手动标记的训练数据。



三种不同的 NLP 方法包括：

基于规则的 NLP：最早的 NLP 应用是简单的“if-then”决策树，需要预编程规则。他们只能根据特定提示提供答案，例如 Moviefone 的原始版本。由于基于规则的 NLP 没有机器学习或 AI 功能，因此该功能非常有限且不可扩展。

统计 NLP：统计 NLP 是较晚发展起来的，它能自动提取、分类和标记文本和语音数据中的元素，然后为这些元素的每种可能含义分配统计可能性。这依赖于机器学习，能够进行复杂的语言学细分，如语音部分标记。



统计 NLP 引入了将语言元素（例如单词和语法规则）映射到向量表示的基本技术，以便可以使用数学（统计）方法（包括回归或马尔可夫模型）对语言进行建模。这为早期的 NLP 开发提供了信息，例如拼写检查器和 T9 短信（使用 9 个键的文本，用于按键式电话）。

深度学习 NLP：最近，深度学习模型已成为 NLP 的主导模式，通过使用大量原始、非结构化数据（文本和语音）来变得更加准确。深度学习可以看作是统计 NLP 的进一步发展，不同之处在于它使用神经网络模型。模型有几个子类别：



要更深入地了解这些技术及其学习方法之间的细微差别，请参阅“人工智能 vs. 机器学习 vs. 深度学习 vs. 神经网络：有什么区别？”

