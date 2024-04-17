当AI因偏见而犯错时——例如一群人被剥夺了机会、在照片中被错误识别或受到不公平的惩罚——违规组织的品牌和声誉就会受到损害。 与此同时，这些群体中的人和整个社会可能会在不知不觉中体验到伤害。 以下是一些引人注目的例子，说明AI领域的差异和偏见及其可能造成的危害。

在医疗保健领域，女性或少数群体的数据代表性不足可能会影响预测AI算法。 2 例如，人们发现计算机辅助诊断 (CAD) 系统为非裔美国患者返回的准确度结果低于白人患者。

虽然AI工具可以在搜索过程中简化简历扫描的自动化，以帮助识别理想的候选人，但所请求的信息和筛选出的答案可能会导致不同群体的结果不成比例。 例如，如果一则招聘广告使用了 "忍者 "一词，它可能会吸引更多的男性而不是女性，尽管这绝不是工作要求。

作为图像生成的测试，彭博社要求创建 5000 多张AI图像，结果发现，“稳定扩散的世界是由白人男性首席执行官统治的。 妇女很少成为医生、律师或法官。 皮肤黝黑的男人会犯罪，而皮肤黝黑的女人则会做汉堡 "4。Midjourney 对AI艺术生成进行了类似的研究，要求提供专业人士的图像。 结果显示，年轻人和老年人都有，但老年人总是男性，这加剧了女性在工作场所角色的性别偏见。 5



刑事司法系统中的一些组织使用人工智能驱动的预测警务工具，旨在识别可能发生犯罪的区域。 然而，这些数据往往依赖于历史逮捕数据，这可能会强化现有的种族貌相模式和过多地针对少数群体社区的做法。

