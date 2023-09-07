为企业构建 AI：IBM Granite 基础模型

商用 AI 正迎来激动人心的时刻。随着我们在从客户服务到人力资源再到代码现代化等更广泛的领域应用这项技术，人工智能 (AI) 正在帮助越来越多的人更智能而非更辛苦地工作。商用 AI 革命才刚刚起步，提高生产力和创造力的潜力巨大。

但当今的 AI 是一个充满活力的领域，AI 平台必须体现这种活力，整合最新进展以满足当下和未来的需求。正因如此，我们在 IBM 不断为 AI 产品组合 IBM watsonx 添加强大的新功能。

今天，我们宣布了最新成员：一系列全新的 IBM 自研基础模型，将在我们的生成式 AI、基础模型和机器学习工作室 watsonx.ai 中提供。这些多尺寸基础模型统称为“Granite”，将生成式 AI 应用于语言和代码领域。正如花岗岩是一种坚固、多用途的材料，在建筑和制造业中有诸多应用一样，IBM 相信这些 Granite 模型将为您的业务带来持久价值。

但现在，让我们一起深入了解并解释我们是如何构建它们的，以及它们将如何帮助您将业务中的 AI 推向新高度。