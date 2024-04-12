自预测方法也称为自动关联自监督学习，它训练模型，根据有关其他部分的信息来预测单个数据样本的一部分。使用这些方法训练的模型通常是生成式模型，而不是判别模型。

Yann LeCun 将自监督方法描述为一种“填空”的结构化实践。从广义上讲，他用简单的术语描述了从未标记数据的底层结构中学习有意义表示的过程：“假装输入中有一部分你不知道并预测出来。” 4例如：

从任何其他部分预测输入的任何部分

从过去预测未来

从可见区域预测屏蔽区域

从所有可用部分预测任何屏蔽部分

基于这些理念构建的自监督系统通常采用某些模型架构和训练技术。



自编码器

自编码器是一种经过训练的神经网络，可以压缩（或编码）输入数据，然后使用压缩表示重建（或解码）原始输入数据。他们经过训练，使用原始输入本身作为标准答案来最大限度地减少重建错误。

尽管自编码器架构各不相同，但它们通常会引入某种形式的瓶颈：当数据通过编码器网络时，每层的数据容量逐渐降低。这迫使网络只学习隐藏在输入数据中的最重要模式（称为潜在变量或潜在空间），因此，尽管现在信息较少，但解码器网络仍可以准确地重建原始输入。

对此基本框架的修改使自编码器能够学习有用的特征或函数。

自回归

自回归模型利用过去的行为来预测未来的行为。他们的工作逻辑是，任何具有固有顺序的数据（如语言、音频或视频）都可以通过回归进行建模。

自回归算法对时间序列数据进行建模，使用前一个时间步长的值来预测后一个时间步长的值。而在传统回归算法中，如用于线性回归的算法，自变量用于预测目标值（或因变量），在自回归中，自变量和因变量本质上是相同的：这称为自回归，因为回归是对变量本身执行的。

自回归主要用于因果语言模型，例如 LLM 的 GPT、LLaMa 和 Claude 系列，这些模型擅长文本生成和问答等任务。在预训练中，为语言模型提供从未标记的训练数据中提取的示例句子的开头，并负责预测下一个单词，并将示例句子的“实际”下一个单词作为标准答案。



屏蔽

另一种自监督学习方法包括屏蔽未标记数据样本的某些部分，并为模型分配预测或重建缺失信息的任务。损失函数使用原始（预屏蔽）输入作为标准答案。例如，屏蔽自编码器就像去噪音频编码器的反向：它们学会预测和恢复缺失的信息，而不是移除无关信息。

屏蔽也用于训练屏蔽语言模型：从样本句子中省略随机词语，然后训练模型来填补这些词语。虽然像 BERT 这样的屏蔽语言模型（以及许多基于其架构的模型，如 BART 和 RoBERTa）在文本生成方面往往不如自回归模型，但它们具有双向性的优势：它们不仅可以预测下一个单词，还可以预测前一个单词或序列中后面出现的单词。这使它们非常适合翻译、摘要和搜索等需要较强语境理解能力的任务。



固有关系预测

固有关系预测训练模型以在数据样本以某种方式转换后保持其对数据样本的理解。例如，旋转输入图像，并要求模型预测相对于原始输入图像的旋转变化程度和方向。