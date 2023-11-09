RLHF 也称为“基于人类偏好的强化学习”，特别适合处理那些目标复杂、定义不明确或难以精准表述的任务。例如，用算法以数学公式来定义“有趣”是不切实际的（甚至不可能），但对人类来说，评判大语言模型 (LLM) 生成的笑话是否有趣却很简单。这些人类反馈被提炼成奖励函数，然后便可用来改进 LLM 创作笑话的能力。

在 2017 年的一篇论文中，OpenAI 的 Paul F. Christiano 连同 OpenAI 和 DeepMind 的其他研究人员共同详细介绍了 RLHF 在训练 AI 模型以执行 Atari 游戏和模拟机器人运动等复杂任务方面所取得的成功。1在此突破性成果的基础上，电子游戏仍是 RLHF 的重要试验场：到 2019 年，由 RLHF 训练的 AI 系统（如 OpenAI Five 以及 DeepMind 的 AlphaStar）分别在复杂得多的 Dota 22 和 StarCraft3 中击败了人类顶级职业玩家。

也许最重要的是，OpenAI 2017 年的论文指出，其方法——特别是引入用于更新模型权重的近端策略优化 (PPO) 算法——大大降低了收集和提炼必要的人类反馈的成本。这为 RLHF 与自然语言处理 (NLP) 领域的最终整合铺平了道路，由此产生的进步有助于将 LLM 和 RLHF 引入 AI 研究的先锋。

详细介绍 RLHF 在语言模型上的使用的第一个代码版本来自 OpenAI4 于 2019 年发布的代码，该公司随后于 2022 年初发布了经过 RLHF 训练的 InstructGPT。5这是弥合 GPT-3 和 GPT-3.5-turbo 模型之间差距的关键一步，为 ChatGPT 的推出提供了动力。

此后，RLHF 便被用于 OpenAI、DeepMind、Google6 和 Anthropic7 的先进 LLM 的训练。