主页 人工智能与机器学习 watsonx Assistant watsonx Assistant

无需信用卡，无需代码，开箱即用会话式 AI 智能客服。立即开启您的 30天生成式 AI 免费使用计划！

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会话式 AI 提供快速友好的客户服务

IBM® watsonx Assistant 为下一代会话式 AI 解决方案。它可助力更广泛的受众（包括非技术业务用户和组织中的任意人员）轻松地构建生成式 AI 助手，从而通过任意设备或通道为客户提供顺畅的自助服务体验、帮助提高员工工作效率，并在整个企业中进行扩展。

  • 附带拖放式会话构建器和预构建模板的用户友好界面。
  • 提供现成可用的大型语言模型、大型语音模型、自然语言处理和理解 (NLP、NLU) 以及智能上下文收集，以便更好地理解自然语言中每段会话的上下文。
  • 提供检索增强生成 (RAG)，以便将公司的知识库作为基础，全天候提供准确且符合实际情况的最新会话式回答。

 

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了解如何使用 watsonx Assistant 削减成本并增加收入

揭晓面向客服中心的生成式 AI 功能

告别客户服务中心录音，改用生成式 AI 语音助手来提供更出色的体验

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用例  watsonx Assistant 可以快速配置，满足您所在部门的特殊需求。 客户服务

强大的客服聊天机器人可以通过快速准确的回答来提高销售额，同时节省客服中心预算。

 面向客户服务的 watsonx Assistant 人力资源

人力资源自动化可以改善员工体验，为全体员工节省时间。员工可以全天候解答问题。

 面向人力资源的 watsonx Assistant 市场营销

强大的智能聊天机器人营销软件可帮助您通过快速、个性化的客户支持改善客户体验并促进潜在客户开发。

 面向营销的 watsonx Assistant
主要功能 深入了解 watsonx Assistant 加速与客户沟通、提高工作效率和提高利润的多种方式。 人工智能

提供专为特定业务用例而设计的强大 watsonx 大型语言模型 (LLM)。

 深入了解 AI 的力量 可视化生成器

可在我们直观的界面上构建生成式 AI 助手，而无需任何编码技能。

深入了解如何构建聊天机器人 集成

针对各种通道、业务系统和第三方应用程序而预构建连接。

 深入了解集成 安全性

增强安全性，从而防止黑客发起攻击和滥用客户数据。

 深入了解数据隐私 分析

提供强大的分析仪表板和各类报告来跟踪会话绩效。

 深入了解聊天机器人数据洞察 自助服务可用性

智能虚拟助理在非工作时间提供自助服务解答和操作，以便提供一致的客户体验。

 深入了解增强型客户服务

行业

银行业 提升客户的数字银行体验并实现个性化交互，让客户感受到独特的人性化。 深入了解面向银行的 watsonx Assistant
政府 AI 驱动的聊天机器人可提供全天候居民支持，帮助政府更好地服务和联系选民。 深入了解面向政府的 watsonx Assistant
医疗保健 AI 驱动的聊天机器人通过提供智能自动化以简化医疗体验。让患者能够通过简单的查询快速自助。 深入了解面向医疗保健行业的 watsonx Assistant
保险业 在提供客户所需的体验方面，AI 驱动的聊天机器人为保险业树立了新标准。提供个性化且准确的即时响应。 深入了解面向保险业的 watsonx Assistant
零售业 watsonx Assistant 为当今顾客提供所需的混合购物体验。通过大规模的全渠道支持，提供高度个性化、与情境相关的购物体验。 深入了解面向零售业的 watsonx Assistant
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脚注

以上所有引用或描述的客户实例的展示，取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。