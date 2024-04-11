IBM® watsonx Assistant 为下一代会话式 AI 解决方案。它可助力更广泛的受众（包括非技术业务用户和组织中的任意人员）轻松地构建生成式 AI 助手，从而通过任意设备或通道为客户提供顺畅的自助服务体验、帮助提高员工工作效率，并在整个企业中进行扩展。
了解如何使用 watsonx Assistant 削减成本并增加收入
强大的客服聊天机器人可以通过快速准确的回答来提高销售额，同时节省客服中心预算。
人力资源自动化可以改善员工体验，为全体员工节省时间。员工可以全天候解答问题。
强大的智能聊天机器人营销软件可帮助您通过快速、个性化的客户支持改善客户体验并促进潜在客户开发。
提供专为特定业务用例而设计的强大 watsonx 大型语言模型 (LLM)。
可在我们直观的界面上构建生成式 AI 助手，而无需任何编码技能。
针对各种通道、业务系统和第三方应用程序而预构建连接。
增强安全性，从而防止黑客发起攻击和滥用客户数据。
提供强大的分析仪表板和各类报告来跟踪会话绩效。
智能虚拟助理在非工作时间提供自助服务解答和操作，以便提供一致的客户体验。
以上所有引用或描述的客户实例的展示，取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。