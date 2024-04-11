IBM® watsonx Assistant 为下一代会话式 AI 解决方案。它可助力更广泛的受众（包括非技术业务用户和组织中的任意人员）轻松地构建生成式 AI 助手，从而通过任意设备或通道为客户提供顺畅的自助服务体验、帮助提高员工工作效率，并在整个企业中进行扩展。

附带拖放式会话构建器和预构建模板的用户友好界面。

提供现成可用的大型语言模型、大型语音模型、自然语言处理和理解 (NLP、NLU) 以及智能上下文收集，以便更好地理解自然语言中每段会话的上下文。

提供检索增强生成 (RAG)，以便将公司的知识库作为基础，全天候提供准确且符合实际情况的最新会话式回答。