IBM watsonx 是我们的企业级 AI 和数据平台，基于最好的开放科技构建，旨在在开发商业应用时利用可信数据扩展和加速 AI 的影响。它由三个集成产品组成：watsonx。AI、watsonx.data（华森x.data） 和 watsonx.governance。

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