主页 Partner Plus ISV 携手同行，行以致远。与 IBM 携手构建。
ISV 和 MSP 与 IBM 协作构建及销售高价值解决方案的合作之旅
嵌入式 AI 让您的解决方案脱颖而出
表示与 IBM 合作构建的图形图像
与 IBM 协作，实现创新并加速您的成长

作为独立软件供应商 (ISV) 或受管服务供应商 (MSP)，您可以与 IBM 合作，利用 IBM 混合云和 AI 技术提升您的解决方案。充分利用 IBM 的全球影响力、大型企业网络以及成熟的市场进入工具和策略来拓展新市场，帮助提高您的销售额。
探索更多创新途径

您与 IBM 的协作之旅

初创企业和 ISV Call for Code

与 IBM 合作构建的优势

了解与我们合作如何帮助您提升创建、推广和联合销售解决方案的速度。
利用 IBM 构建和进入市场的优点 立即注册
试用具有免费云积分的 IBM watsonx

在 IBM Cloud® 上构建下一个 MVP。使用免费的云积分来评估 IBM 技术（例如 watsonx），并测试与解决方案的集成。

与 IBM 构建实验室的技术专家交流互动

获取 IBM 构建实验室团队的技术专业知识，以增强解决方案的功能并提高您团队的技术技能。

 利用 IBM 资源推销您的解决方案

利用 IBM 的自动化营销和联合营销投资，推动您的需求挖掘活动。

在市场上公布您的解决方案列表

在 IBM 市场（Red Hat Marketplace 或 IBM Cloud Catalog）上列出您的解决方案，以提高可见性和知名度。

 获得联合销售支持

获得进入市场规划支持，助您更快地与潜在客户互动，并通过 IBM 的经销商、合作伙伴和数字市场网络获得最大的市场机会。

 参加 IBM 销售伙伴倡导计划

受益于渠道中立的销售环境，促进您和 IBM 销售团队之间的协作，联合销售通过 IBM 技术增强的解决方案。

用例

了解 IBM 技术如何完善您的解决方案。

更快地解答客户问题 通过适应性强的人工智能聊天机器人改善客户体验。使用 IBM watsonx® Assistant 提供经过特定领域内容训练的结构化且有意义的会话式 AI 界面。 深入了解<asset name> IBM watsonx Assistant
分析客户和员工反馈 从非结构化输入中发现见解，以提高客户和员工满意度。使用 IBM Watson NLP Library for Embed 分析各种数据源，从而了解客户和员工行为。 探索 IBM Watson NLP Library for Embed
为员工提供所需数据 使员工能够快速解决客户问题。使用 watsonx.ai 对大型语料库中的敏感数据进行汇总、分类和编辑，为您的工作人员提供最相关的信息。 了解 watsonx.ai
创建统一的安全分析人员体验 整合客户端安全设备和系统的视图。IBM Security® QRadar® 为托管安全服务提供商提供了统一的仪表板，用于跨多个客户端环境进行威胁搜索和追踪。 探索 IBM Security QRadar Suite
降低风险并加速云采用 赢得金融机构的信任。ISV 可以自信部署关键工作负载，同时利用 IBM Cloud for Financial Services® 满足客户对合规性和安全性的要求。 深入了解<asset name> IBM® Cloud for Financial Services
实时了解 IT 表现 根据客户的行业要求构建本地专用应用程序。ISV 可以嵌入 IBM Instana® Observability，为其客户提供应用程序性能的实时视图。 探索 IBM Instana Observability
嵌入式 AI 让您的解决方案脱颖而出

IBM 嵌入式 AI 产品服务组合为开发者提供了一套灵活的企业级 AI 产品。将它们轻松嵌入商业应用程序中以改善用户体验，同时提供更简单的路径来创建 AI 驱动的解决方案。

 利用 watsonx，成为价值创造者

IBM watsonx 是我们的企业级 AI 和数据平台，基于最好的开放科技构建，旨在在开发商业应用时利用可信数据扩展和加速 AI 的影响。它由三个集成产品组成：watsonx。AIwatsonx.data（华森x.data） 和 watsonx.governance

超越AI用户，成为AI价值创造者。 从相关用例、深入演示和操作指南中获取灵感，以增强解决方案的功能。

 探索更多用例

试试嵌入式 AI

探索嵌入式 AI

观看视频：通过利用 watsonx.ai 倍增 AI 的力量来增强您的解决方案

合作伙伴故事

SAP

IBM watsonx 技术将嵌入 SAP® 解决方案中，提供 AI 驱动的全新见解和自动化，有助于加速创新并打造更好的用户体验。

 SingleStore

Singlestore 和 IBM 正在合作构建强大的 IoT 解决方案，帮助客户提高化工厂设施的安全性并降低运营成本。

 Silverfern IT

Silverfern IT 通过在其安全运营中心 (SOC) 中使用 IBM Security QRadar，让其客户能够更轻松、更快速地部署 24x7 威胁检测和响应。

 Krista Software

Krista Software 正在使用 IBM Watson，帮助 Zimperium 实现运营自动化。

 CrushBank

CrushBank 正在使用 IBM Watson Discovery，为其 IT 员工提供更好的信息，以快速解决客户面临的挑战。

 一英镑

Quid 和 IBM 合作开发 Qinetic，这是一款在 IBM 云中运行的 SaaS 产品，利用 IBM® Cloud for Financial Services® 提供的卓越可用性、安全性和合规性，帮助 Prexta 彻底改变其财务管理。

准备好与 IBM 一起构建了吗？

加入 IBM 合作伙伴增强版以开始使用，或联系 IBM 代表讨论您的构建之旅需求。

 加入 IBM Partner Plus

加入合作伙伴增强版，并签署嵌入式解决方案协议。如果您有任何疑问，请通过表格联系我们。

立即加入合作伙伴增强版

嵌入式 AI 产品组合包括我们的 watsonx 下一代 AI 和数据平台，包括 watsonx.aiwatsonx.data中，watsonx.governance;IBM AI API（IBM Watson Natural Language Understanding、IBM Watson Speech to Text、IBM Watson Text to Speech;IBM AI 库（IBM Watson 自然语言处理 Library for Embed、IBM Watson Speech to Text Library for Embed、IBM Watson Text to Speech Library for Embed;IBM AI 应用程序（watsonx Assistant、IBM Watson Discovery、watsonxOrchestrate、IBM® Instana 可观测性、ibm Maximo视觉检查）。

嵌入式解决方案协议 (ESA) 可以将贵公司的专业知识与 IBM 经过市场考验的创新技术相结合。您通过您的品牌交付产品，且相应的客户关系依然属于您的公司。ESA 为您产品中嵌入的 IBM 技术提供灵活的条款和定价，从而使您能够控制和预测您的开发成本。下载说明书以了解更多信息。

阅读宣传册

作为新合作伙伴，您在签署嵌入式服务协议 (ESA) 后即可申请云积分。这些积分可用于 watsonx 或 IBM Cloud 上的任何其他产品。

从这里开始（需要 IBMid）

加入该计划可立即获得某些福利，并且随着与 IBM 合作的逐渐深入，您会获得更多福利。获得的福利取决于您的合作伙伴级别。

阅读宣传册

我们邀请您加入 Call for Code® for Startups。这是一个面向初创公司、ISV、企业和风险投资家的全球计划，旨在通过协作商业机会建立联系。当您参与此计划时，您可以获得最新资源和培训，以加快创新解决方案的推进，从而解决全球可持续性等领域的现实问题。

立即加入

您可以加入我们的全球开发者社区 IBM Developer，交流和学习所需技能，并使用适用于任何技术的真实样本代码构建解决方案。

探索 IBM 开发者社区

没错，您可以访问 IBM 数字自助服务共创体验 (DSCE)。DSCE 帮助数据科学家、应用程序开发者和 ML-Ops 工程师发现，并尝试跨 watsonx、IBM Watson 资料库、IBM Watson API 和 IBM AI 应用程序的 IBM 嵌入式 AI 产品服务组合。

启动 IBM DSCE

是的，您可以。成为 IBM 业务合作伙伴后，您将收到有关如何公布您解决方案的更多详细信息。

在 Red Hat Marketplace 上查找合作伙伴解决方案 开始在 IBM Cloud Catalog 上销售

我们在美国的 AWS 市场上提供 50 多种产品。

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