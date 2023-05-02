作为独立软件供应商 (ISV) 或受管服务供应商 (MSP)，您可以与 IBM 合作，利用 IBM 混合云和 AI 技术提升您的解决方案。充分利用 IBM 的全球影响力、大型企业网络以及成熟的市场进入工具和策略来拓展新市场，帮助提高您的销售额。
您与 IBM 的协作之旅
初创企业和 ISV Call for Code
在 IBM Cloud® 上构建下一个 MVP。使用免费的云积分来评估 IBM 技术（例如 watsonx），并测试与解决方案的集成。
获取 IBM 构建实验室团队的技术专业知识，以增强解决方案的功能并提高您团队的技术技能。
利用 IBM 的自动化营销和联合营销投资，推动您的需求挖掘活动。
在 IBM 市场（Red Hat Marketplace 或 IBM Cloud Catalog）上列出您的解决方案，以提高可见性和知名度。
获得进入市场规划支持，助您更快地与潜在客户互动，并通过 IBM 的经销商、合作伙伴和数字市场网络获得最大的市场机会。
受益于渠道中立的销售环境，促进您和 IBM 销售团队之间的协作，联合销售通过 IBM 技术增强的解决方案。
了解 IBM 技术如何完善您的解决方案。
IBM 嵌入式 AI 产品服务组合为开发者提供了一套灵活的企业级 AI 产品。将它们轻松嵌入商业应用程序中以改善用户体验，同时提供更简单的路径来创建 AI 驱动的解决方案。
IBM watsonx 是我们的企业级 AI 和数据平台，基于最好的开放科技构建，旨在在开发商业应用时利用可信数据扩展和加速 AI 的影响。它由三个集成产品组成：watsonx。AI、watsonx.data（华森x.data） 和 watsonx.governance。
超越AI用户，成为AI价值创造者。 从相关用例、深入演示和操作指南中获取灵感，以增强解决方案的功能。
试试嵌入式 AI
探索嵌入式 AI
观看视频：通过利用 watsonx.ai 倍增 AI 的力量来增强您的解决方案
IBM watsonx 技术将嵌入 SAP® 解决方案中，提供 AI 驱动的全新见解和自动化，有助于加速创新并打造更好的用户体验。
Singlestore 和 IBM 正在合作构建强大的 IoT 解决方案，帮助客户提高化工厂设施的安全性并降低运营成本。
Silverfern IT 通过在其安全运营中心 (SOC) 中使用 IBM Security QRadar，让其客户能够更轻松、更快速地部署 24x7 威胁检测和响应。
Krista Software 正在使用 IBM Watson，帮助 Zimperium 实现运营自动化。
CrushBank 正在使用 IBM Watson Discovery，为其 IT 员工提供更好的信息，以快速解决客户面临的挑战。
Quid 和 IBM 合作开发 Qinetic，这是一款在 IBM 云中运行的 SaaS 产品，利用 IBM® Cloud for Financial Services® 提供的卓越可用性、安全性和合规性，帮助 Prexta 彻底改变其财务管理。
加入 IBM 合作伙伴增强版以开始使用，或联系 IBM 代表讨论您的构建之旅需求。
加入合作伙伴增强版，并签署嵌入式解决方案协议。如果您有任何疑问，请通过表格联系我们。
嵌入式 AI 产品组合包括我们的 watsonx 下一代 AI 和数据平台，包括 watsonx.ai、watsonx.data中，watsonx.governance;IBM AI API（IBM Watson Natural Language Understanding、IBM Watson Speech to Text、IBM Watson Text to Speech;IBM AI 库（IBM Watson 自然语言处理 Library for Embed、IBM Watson Speech to Text Library for Embed、IBM Watson Text to Speech Library for Embed;IBM AI 应用程序（watsonx Assistant、IBM Watson Discovery、watsonxOrchestrate、IBM® Instana 可观测性、ibm Maximo视觉检查）。
嵌入式解决方案协议 (ESA) 可以将贵公司的专业知识与 IBM 经过市场考验的创新技术相结合。您通过您的品牌交付产品，且相应的客户关系依然属于您的公司。ESA 为您产品中嵌入的 IBM 技术提供灵活的条款和定价，从而使您能够控制和预测您的开发成本。下载说明书以了解更多信息。
作为新合作伙伴，您在签署嵌入式服务协议 (ESA) 后即可申请云积分。这些积分可用于 watsonx 或 IBM Cloud 上的任何其他产品。
加入该计划可立即获得某些福利，并且随着与 IBM 合作的逐渐深入，您会获得更多福利。获得的福利取决于您的合作伙伴级别。
我们邀请您加入 Call for Code® for Startups。这是一个面向初创公司、ISV、企业和风险投资家的全球计划，旨在通过协作商业机会建立联系。当您参与此计划时，您可以获得最新资源和培训，以加快创新解决方案的推进，从而解决全球可持续性等领域的现实问题。
您可以加入我们的全球开发者社区 IBM Developer，交流和学习所需技能，并使用适用于任何技术的真实样本代码构建解决方案。
没错，您可以访问 IBM 数字自助服务共创体验 (DSCE)。DSCE 帮助数据科学家、应用程序开发者和 ML-Ops 工程师发现，并尝试跨 watsonx、IBM Watson 资料库、IBM Watson API 和 IBM AI 应用程序的 IBM 嵌入式 AI 产品服务组合。
是的，您可以。成为 IBM 业务合作伙伴后，您将收到有关如何公布您解决方案的更多详细信息。
我们在美国的 AWS 市场上提供 50 多种产品。