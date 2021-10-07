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什么是梯度下降算法？

梯度下降算法是一种优化算法，通常用于训练机器学习模型和神经网络。梯度下降算法可最大限度缩小预测结果与实际结果之间的误差，以便训练机器学习模型。

训练数据帮助这些模型随着时间的推移进行学习，梯度下降中的成本函数专门作为一个标尺，在每次参数更新迭代时衡量其准确性。在该函数接近或等于零之前，模型继续调整其参数以产生尽可能小的误差。在优化机器学习模型以提高准确性后，它们就可以作为人工智能 (AI) 和计算机科学应用场景中的强大工具。
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梯度下降的工作方式

在我们深入研究梯度下降之前，回顾一下线性回归中的一些概念可能会有所帮助。您可能还记得以下直线斜率公式，即 y = mx + b，其中 m 表示斜率，b 是 y 轴上的截距。

您可能还记得如何在统计学中绘制散点图并找到最佳拟合直线，这需要使用均方误差公式计算实际输出和预测输出 (y-hat) 之间的误差。梯度下降算法的行为类似，但它基于凸函数。

起点只是我们评估性能的一个任意点。从这个起点，我们将找到导数（或斜率），然后可以使用切线观察斜率的陡度。将根据斜率更新参数 - 即权重和偏差。起点处的斜率将会更陡，但随着生成新的参数，陡度应逐渐减小，直至到达曲线上的最低点（称为收敛点）。

与在线性回归中查找最佳拟合直线类似，梯度下降的目标是最小化成本函数，即预测 y 与实际 y 之间的误差。为此，它需要使用两个数据点 - 方向和学习率。这些因素决定了将来迭代的偏导数计算，以使其逐渐达到局部或全局最小值（即收敛点）。

  • 学习率（也称为步长或 α）是达到最小值所需的步长。这通常是一个很小的值，并根据成本函数行为进行评估和更新。较高的学习率导致更大的步长，但存在超过最小值的风险。相反，较低的学习率具有较小的步长。虽然它具有更高精度的优点，但迭代次数影响整体效率，因为这需要更多时间和计算才能达到最小值。
  • 成本（或损失）函数测量当前位置的实际 y 与预测 y 之间的差异或误差。这会向机器学习模型提供反馈，使模型调整参数以最大限度减少误差并找到局部或全局最小值，从而提高模型的效率。模型不断迭代，沿着最陡的下降方向（或负梯度）移动，直到成本函数接近或等于零。此时，模型将停止学习。此外，虽然成本函数和损失函数被认为是同义词，但两者之间存在细微差别。值得注意的是，损失函数指的是一个训练样本的误差，而成本函数计算整个训练集的平均误差。
梯度下降类型

具有三种类型的梯度下降学习算法：批量梯度下降、随机梯度下降和小批量梯度下降。

批量梯度下降

批量梯度下降对训练集中的每个点的误差求和，仅在评估所有训练样本后才更新模型。这个过程称为训练周期。

虽然这种批处理提高了计算效率，但对于大型训练数据集来说，批量梯度下降算法可能仍然需要很长的处理时间，因为它仍然需要将所有数据存储到内存中。批量梯度下降通常还会产生稳定的误差梯度和收敛，但有时该收敛点并不是最理想的，找到的是局部最小值，而不是全局最小值。

随机梯度下降

随机梯度下降 (SGD) 为数据集中的每个样本运行一个训练周期，并每次更新一个训练样本的参数。由于您仅需保留一个训练样本，因此，更容易将其存储在内存中。虽然这些频繁的更新可以提供更多细节和更高速度，但与批量梯度下降相比，它可能会导致计算效率下降。它的频繁更新可能会导致嘈杂的梯度，但这也可能有助于避开局部最小值并找到全局最小值。

小批量梯度下降

小批量梯度下降结合了批量梯度下降和随机梯度下降概念。小批量梯度下降算法将训练数据集拆分为小批量，并对每个批次执行更新。这种方法兼顾了批量梯度下降的计算效率和随机梯度下降的速度。
梯度下降的挑战

虽然梯度下降是解决优化问题的最常见方法，但它确实面临一系列挑战。其中的一些挑战包括：

局部最小值和鞍点

对于凸优化问题，梯度下降可以很容易找到全局最小值，但随着非凸优化问题的出现，梯度下降可能很难找到全局最小值，即模型可以获得最佳结果的位置。

回想一下，在成本函数的斜率等于或接近零时，模型将停止学习。一些超出全局最小值的场景也可能会产生该斜率，即局部最小值和鞍点。局部最小值模拟全局最小值的形状，其中成本函数的斜率在当前点的两侧增加。然而，对于鞍点，负梯度仅存在于点的一侧，在一侧达到局部最大值，在另一侧达到局部最小值。它的名字灵感来自于马鞍。

嘈杂的梯度可以帮助梯度避开局部最小值和鞍点。

梯度消失和梯度爆炸

在更深的神经网络中，特别是递归神经网络，在使用梯度下降和反向传播训练模型时，我们还可能会遇到另外两个问题。

  • 梯度消失：在梯度太小时，将会发生这种情况。当我们在反向传播期间向后移动时，梯度继续变小，从而导致网络中的较早层比后面层的学习速度更慢。在发生这种情况时，将会更新权重参数，直到它们变得微不足道（即，变为 0），从而导致算法不再学习。
  • 梯度爆炸：在梯度太大时，将会发生这种情况，从而创建不稳定的模型。在这种情况下，模型权重将变得太大，并最终表示为 NaN。该问题的一种解决方案是利用降维技术，这可能有助于最大限度降低模型中的复杂性。
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