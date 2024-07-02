反向传播是“误差反向传播”的简写，它是一种优雅方法，可用于计算神经网络的任意权重或偏差的变化会如何影响模型预测的准确性。它对于使用监督学习、半监督学习或自我监督学习来训练神经网络至关重要。

虽然反向传播的等价对象和前身算法早在 20 世纪 60 年代便已在不同背景下独立提出，但 David E. Rumelhart、Geoffrey Hinton 和 Ronald J. Williams 却首先发布了形式学习算法。他们在 1986 年发表的论文《Learning representations by back-propagating errors》提供了在现代机器学习环境下使用和理解的反向传播算法的推导。

反向传播的逻辑是，人工神经网络中的神经元层本质上是一系列嵌套的数学函数。在训练过程中，这些相互关联的方程被嵌套到另一个函数中：“损失函数”，用于测量给定输入的期望输出（或“真实数据”）与神经网络实际输出之间的差异（或“损失”）。

因此，我们可以使用“链式法则”，一种可追溯到 17 世纪的微积分原理，来计算每个神经元对整体损失的贡献率。这样，就可以计算出这些神经元所代表的方程中任何变量（即任何权重或偏差）的变化所产生的影响。

就数学角度而言，反向传播会从输出开始进行反向工作，以便有效计算损失函数的“梯度”：网络中每个方程的导数向量。此梯度可告知优化算法（如“梯度下降”）要调整哪些方程，以及在哪个方向对其进行调整以减少损失。

这三个相互交织的流程（其一为用于跟踪不同输入中模型误差的损失函数，其二为反向传播该误差以了解网络的不同部分是如何导致该误差的，其三则是可相应调整模型权重的梯度下降算法）便是深度学习模型的“学习”方式。因此，从最基本的多层感知器到用于生成式 AI 的复杂深度神经网络架构，反向传播都是训练神经网络模型的基础所在。