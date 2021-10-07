在我们深入研究梯度下降之前，回顾一下线性回归中的一些概念可能会有所帮助。您可能还记得以下直线斜率公式，即 y = mx + b，其中 m 表示斜率，b 是 y 轴上的截距。

您可能还记得如何在统计学中绘制散点图并找到最佳拟合直线，这需要使用均方误差公式计算实际输出和预测输出 (y-hat) 之间的误差。梯度下降算法的行为类似，但它基于凸函数。

起点只是我们评估性能的一个任意点。从这个起点，我们将找到导数（或斜率），然后可以使用切线观察斜率的陡度。将根据斜率更新参数 - 即权重和偏差。起点处的斜率将会更陡，但随着生成新的参数，陡度应逐渐减小，直至到达曲线上的最低点（称为收敛点）。

与在线性回归中查找最佳拟合直线类似，梯度下降的目标是最小化成本函数，即预测 y 与实际 y 之间的误差。为此，它需要使用两个数据点 - 方向和学习率。这些因素决定了将来迭代的偏导数计算，以使其逐渐达到局部或全局最小值（即收敛点）。

学习率（也称为步长或 α）是达到最小值所需的步长。这通常是一个很小的值，并根据成本函数行为进行评估和更新。较高的学习率导致更大的步长，但存在超过最小值的风险。相反，较低的学习率具有较小的步长。虽然它具有更高精度的优点，但迭代次数影响整体效率，因为这需要更多时间和计算才能达到最小值。