现在我们已经对每件衣服和鞋子进行了分类，推理模型可以更轻松地为所选场合生成一套穿搭。让我们实例化并查询推理模型。

reasoning_model = ModelInference(

model_id="ibm/granite-3-2-8b-instruct",

credentials=credentials,

project_id=WATSONX_PROJECT_ID

)

为了将文件名与图片描述对应起来，我们可以枚举图片描述列表，并为每个单品在各团体活动的字段中创建一个字典列表，其中包含描述、类别、场合和文件名。

# Add filenames to the image descriptions

closet = []

for i, desc in enumerate(image_descriptions):

desc_dict = json.loads(desc)

desc_dict['filename'] = filenames[i]

image_descriptions[i] = json.dumps(desc_dict)



closet = [json.loads(js) for js in image_descriptions]

现在，让我们使用以下列表通过指定标准来查询 Granite 3.2 推理模型，为我们生成一套穿搭： closet 。

occasion = input("Enter the occasion") #casual or formal (e.g. "casual")

time_of_day = input("Enter the time of day") #morning, afternoon or evening (e.g. "morning")

location = input("Enter the location") #any location (e.g. "park")

season = input("Enter the season") #spring, summer, fall or winter (e.g. "fall")



prompt = f"""Use the description, category, and occasion of the clothes in my closet to put together an outfit for a {occasion} {time_of_day} at the {location}. The event takes place in the {season} season. Make sure to return only one shirt, bottoms, and shoes. Use the description, category, and occasion provided. Do not classify the items yourself. Include the file name of each image in your output along with the file extension. Here are the items in my closet: {closet}"""



messages = [

{"role": "control",

"content": "thinking"},

{"role": "user",

"content": [

{"type": "text",

"text": f"{prompt}"}

]}

]

outfit = reasoning_model.chat(messages=messages)['choices'][0]['message']['content']

print(outfit)

输出：

以下是我的思考过程：

-这套穿搭必须适合秋季早晨在公园的休闲场合。

- 我将选择一件衬衫、一条长裤和一双鞋子，确保它们都符合“休闲”这个场合类别。

- 我会避免正式或过于花哨的单品，选择那些舒适且适合公园活动的衣服。



以下是我的回复：



对于秋季早晨在公园的休闲场合，我建议如下穿搭：



1. **衬衫**：一件带有领口和长袖的蓝色格子衬衫（文件：“image13.jpeg”）

- 格子图案是经典款，适合秋季，与休闲的公园环境很搭。长袖可以在一定程度上抵御早晨的凉风。



2. **裤子**：一条卡其裤，配有钮扣腰带和前部纽扣（文件：“image7.jpeg”）

- 卡其色是一个百搭的选择，既符合休闲氛围，又能与格子衬衫形成很好的平衡。这身搭配实用又舒适，适合四处走动。



3. **鞋子**：一双棕褐色皮靴，厚底高帮设计（文件：“image3.jpeg”）

- 棕褐色皮靴是一个既时尚又舒适的选择。厚实的鞋底能提供良好的抓地力和支撑性，非常适合在公园小径或不平坦的地面上行走。



这套组合看起来既休闲又得体，非常适合早晨出门的场合，同时也兼顾了舒适性和实用性。

有了这个生成的描述，我们现在可以展示模型推荐的单品了。为此，我们只需提取文件名即可。如果模型两次提及相同的文件名，检查图片是否已经展示过就非常重要了。我们可以通过在以下列表中存储已展示的图片来做到这一点： selected_items 。最后，我们就可以展示所选出的单品了。

selected_items = []

#extract the images of clothing that the model recommends

for item, uploaded_file in zip(closet, images):

if item['filename'].lower() in outfit.lower() and not any(key['filename'] == item['filename'] for key in selected_items):

selected_items.append({

'image': uploaded_file,

'category': item['category'],

'filename': item['filename']

})



#display the selected clothing items

if len(selected_items) > 0:

for item in selected_items:

display(Image.open(directory + '/' + item['filename']))