它们的灵活性和庞大的规模使它们与传统的机器学习模型截然不同，后者是在较小的数据集上进行训练，以完成特定任务，例如目标检测或趋势预测。与此同时，基础模型采用迁移学习，将从一项任务中学到的知识应用到另一项任务中。这使它们适合更广泛的领域，包括计算机视觉、自然语言处理 (NLP) 和语音识别。

斯坦福大学 Center for Research on Foundation Models 和 Institute for Human-Centered Artificial Intelligence 的研究人员在 2021 年的一篇论文中创造了“基础模型”一词。他们将这些模型描述为“范式转变”，并描述了其命名背后的原因：“[A] 基础模型本身不完整，但它是许多特定任务模型通过适应建立的共同基础。我们选择“基础”一词，也是为了强调架构稳定、安全和保障的重要性：基础不牢会酿成灾难，而构建良好的基础则是未来应用的可靠基石。”1