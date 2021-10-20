由于随机森林模型由多个决策树组成，因此我们首先要简要介绍决策树算法，这对了解随机森林会很有帮助。决策树从一个基本问题开始，例如“我应该去冲浪吗？”接下来，您可以提出一系列问题来确定答案，例如“浪涌时间长吗？”或“风是吹向海面的吗？”这些问题构成了决策树中的决策节点，是一种数据分裂方法。每个问题都有助于个人做出最终决定，该决定将由叶节点表示。符合标准的观测值将进入“是”分支，而不符合标准的观测值则进入备用路径。决策树旨在找到划分数据子集的最佳分裂，并且通常会通过分类和回归树 (CART) 算法进行训练。基尼系数、信息增益或均方误差 (MSE) 等指标可用于评估分裂的质量。

上述决策树是分类问题的一个示例，其中，类标签是“冲浪”和“不冲浪”。

虽然决策树是常见的监督学习算法，但它们容易出现偏差和过度拟合等问题。然而，当多个决策树在随机森林算法中形成一个整体时，它们预测的结果就会更为准确，尤其是在各决策树彼此互不相关的情况下更是如此。