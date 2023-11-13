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坐在建筑物内长凳上向左看的男子
让 AI 服务于客户服务

利用生成式 AI 改善服务并取悦客户。了解可能性，并下载指南以开始使用。

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您将了解到什么内容
  • AI 驱动的全渠道体验
  • 扩展现场服务代理的工作
  • 如何利用 AI 增强客服中心运营
对于希望将 AI 融入客户服务的企业而言，问题不在于为什么，而是什么时候。 Manish Goyal 副总裁兼全球 AI 与分析高级合伙人 IBM
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如何行动

让我们一同将理论付诸实践。从指南中获取实操步骤，以便能够成功实施生成式 AI，从而取悦客户并提高整个企业的工作效率。

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