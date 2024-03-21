AI 的空前崛起有可能彻底改变公司营销品牌、产品和服务的方式。生成式 AI、大型语言模型和多模态学习模型的发展让营销人员能够改进他们构思、创造以及提供内容和客户体验的方式。



观看本集 AI 学院，了解您的组织如何能利用生成式 AI 的力量，帮助营销团队在合适的时间向正确的人员传达恰当的信息。观看本集之后，请查看指南手册，了解如何开始将所学知识付诸实践。