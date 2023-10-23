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第 1 辑 负责任 AI 如何助您为法规变化做好准备 了解人工智能治理如何帮助确保组织的 AI 工作以负责任且合乎道德的方式开展。然后，使用我们的指南以帮助您的组织为新的 AI 法规做好准备。

第 1 辑 挑选适合您业务的 AI 用例 为了优化 AI 的总体拥有成本和投资回报率，选择正确的用例可谓至关重要。了解首要考虑因素以及现有投资（如生成式 AI、AI 和机器学习）如何能发挥作用。