主页 Think 视频 挑选适合业务的 AI 用例 AI Academy
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Nick Renotte 站在桌前，单手插在口袋里
挑选适合业务的 AI 用例

投资 AI 是一回事。而当您这样做的时候，您有信心做出所有正确的决定，这是另一回事。

本集 AI 学院将带您了解如何优化 AI 的总体拥有成本和投资回报率。深入了解可利用您在生成式 AI 和机器学习方面的现有投资来解决的用例。

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您将了解到什么内容
  • 四个关键考量因素如何帮助您确定您所使用的是适合任务的 AI 工具
  • 如何优化 AI 技术的总体拥有成本和投资回报率
  • 为什么您采用的技术能够与现有 IT 堆栈协同工作会如此重要
为生成式 AI、AI 和机器学习工具选择正确的用例需要关注许多不断变化的因素。您需要确保最好的技术能够解决正确的问题。 Nicholas Renotte 首席 AI 工程师 IBM Client Engineering
业务模式的抽象表示
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如何行动

不同的成果需要不同的方法。对于您所采用和投资的 AI 模型来说亦然。本指南可以帮助您开始为您的用例策划正确的模型组合。

第 1 辑的更多视频集
第 1 辑 面向企业的生成式 AI 的兴起 了解生成式 AI 的历史兴起及其对企业的意义。 转至视频集页
第 1 辑 利用生成式 AI，成为价值创造者 聆听应用生成式 AI 的不同方法，以及针对您的用例的 AI 平台如何能快速实现业务价值。 转至视频集页
第 2 辑：企业 AI 的要素
为用例选择恰当的 AI 模型

对于 AI 模型而言，越大并不一定越好。了解如何寻找适合业务需求的模型。然后获取指南手册，帮助您采取行动。

 数据管理是生成式 AI 的秘诀吗？

每一次对话均始于生成式 AI，但都终于数据。为什么？因为没有数据就没有 AI。生成式 AI 正在改变我们思考数据的方式。

为什么说基础模型是 AI 的范式转变

了解可重复使用的新一类 AI 模型，这些模型可以解锁新收益、降低成本并提高工作效率。使用我们的指南深入了解。

 AI 领域的信任、透明度和治理

深入了解 AI 幻觉、偏差和风险等问题，并了解应用 AI 道德和治理功能如何能够建立信任。使用我们的指南将理论付诸实践。

第 3 辑：让 AI 充分发挥作用
让 AI 服务于人才

想要将人力资源挑战转化为机遇？了解组织如何能利用 AI 来协助招聘并培养适合其业务需求的人才。

 让 AI 服务于市场营销

了解随着客户期望的不断变化，企业如何利用生成式 AI 推进营销工作。 

 让 AI 服务于客户服务

不仅仅是虚拟聊天机器人。了解生成式 AI 如何能取悦客户并提高工作效率。下载我们的指南手册以帮助您采取行动。

利用 AI 实现应用程序现代化

业务运营会随着时间的推移不断发展，而支持运营的应用程序也必须跟上步伐。了解生成式 AI 如何能加速这个流程，并下载指南手册帮助您着手开始。

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